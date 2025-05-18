Судьба чемпионства в РПЛ решится через неделю! «Зенит» чуть не упустил победу над «Ростовом»

Впрочем, это была единственная возможность хозяев отличиться, все остальные моменты были уже у ворот Одоевского. На перерыв команды ушли при счете 0:1, хотя Соболев мог оформлять как минимум дубль, но угодил в перекладину, а затем в штангу. Проблемы с реализацией у него никуда не делись, но именно благодаря его удару «Зенит» вел в счете.