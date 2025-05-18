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Судьба чемпионства в РПЛ решится через неделю! «Зенит» чуть не упустил победу над «Ростовом»

Победу принес удар через себя Александра Соболева.

Источник: ФК «Зенит»

Заключительный домашний матч в сезоне «Ростову» предстояло провести против «Зенита». Все расклады говорили о том, что гостям отступать уже некуда — команда Сергея Семака вылетела из Кубка, а поражение в 29-м туре делало «Краснодар» досрочным чемпионом. Так что в предельной мотивации петербуржцев никто не сомневался.

У «Ростова» ситуация совсем другая: в чемпионате желто-синие свои задачи решили, а на неделе в Кубке было потрачено немало сил и эмоций. Победа над «Спартаком» далась южанам очень непросто.

Именно поэтому Джонатану Альбе пришлось прибегнуть к серьезной ротации, чтобы дать отдых основе. Настолько серьезной, что на фланге обороны вышел 17-летний Максим Радченко, у которого до этого вечера было ноль минут за главную команду во всех турнирах.

Семак особых сюрпризов не преподнес. Соболев снова появился в старте, Дркушич занял место Эраковича в обороне, а Горшков вышел в пару к Барриосу в центр поля.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 19:00
Ростов
0
Зенит
1

Шикарный гол Соболева

Как и ожидалось, «Зенит» с первых минут захватил инициативу. Большую часть времени сине-бело-голубые проводили на чужой половине поля, пытаясь взломать оборону. Особых проблем с этим не возникало, но прошить Одоевского оказалось непросто.

Даниил, родившийся в Петербурге и прошедший через школу СШОР «Зенит», поймал кураж: отразил опаснейший удар Глушенкова в ближний угол, а потом сделал несколько сейвов подряд после подач угловых.

Тем не менее петербуржцы все-таки додавили. И неудивительно, что автором гола стал Соболев, который выигрывал много единоборств и был самым активным футболистом на поле. Александр не просто забил, а сделал это ударом через себя — роскошное завершение от форварда.

После пропущенного мяча «Ростов» активизировался и должен был отыграться после череды ударов в упор. Невероятный момент, но спасли Латышонок, Барриос и Нино, проявившие максимальную самоотверженность.

Впрочем, это была единственная возможность хозяев отличиться, все остальные моменты были уже у ворот Одоевского. На перерыв команды ушли при счете 0:1, хотя Соболев мог оформлять как минимум дубль, но угодил в перекладину, а затем в штангу. Проблемы с реализацией у него никуда не делись, но именно благодаря его удару «Зенит» вел в счете.

«Зенит» чуть не упустил победу

Вторая половина встречи началась с еще одного гола Соболева, который оказался один перед воротами и подставил ногу. Однако радость форварда длилась недолго: главный арбитр Евгений Кукуляк, посовещавшись с ВАР-центром, пошел смотреть повтор эпизода, после чего принял решение зафиксировать фол в атаке: перед касанием Александра на ногу сопернику наступил Глушенков.

Казалось, что этот эпизод заведет игроков «Зенита» еще сильнее, но неожиданно включился «Ростов». Хозяева стали гораздо чаще атаковать, больше владели мячом, а замены Альбы только добавили огня. На поле появились Вахания, Осипенко, Голенков, Роналдо и Щетинин, и команда стала обретать более привычные очертания.

Начиная с середины тайма петербуржцы уже откровенно играли по счету и совсем позабыли об атаке. При этом хозяева поддавили в концовке и чуть не повлияли на судьбу чемпионской гонки. Осипенко в свойственной себе манере подключился в штрафную площадь и прошил Латышонка, но спустя время стало понятно, что защитник находился в положении «вне игры». Кукуляк принял, возможно, ключевое судейское решение в этом сезоне — отменил взятие ворот.

1:0 — «Зенит» одержал тяжелейшую победу на выезде. Чемпион России определится в последнем туре.

Петербуржцам нужно обыграть «Ахмат» и надеяться, что московское «Динамо» отнимет очки у «Краснодара». При этом все в руках коллектива Мурада Мусаева, он по-прежнему впереди на одно очко. При равенстве выше окажется «Зенит» из-за преимущества по личным встречам.

Роман Кольцов

Футбол. Премьер-лига
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Зенит
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