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Бывший тренер «Зенита» и «Шахтёра» Луческу отказался приезжать в Россию на юбилей клуба

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и украинского «Шахтёра» Мирча Луческу заявил, что ответил отказом на приглашение принять участие в праздновании в честь 100-летнего юбилея сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

— Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду.

— Это было сделано в том числе из уважения к Украине, где вы прожили столько лет?

— Ну конечно. Я понял, что это вызовет большой резонанс, — заявил Луческу в интервью golazo.ro.

Мирча Луческу был тренером «Зенита» с мая 2016 года по май 2017-го. До перехода в санкт-петербургский клуб румынский специалист возглавлял украинский «Шахтёр» с мая 2004-го по май 2016 года. С июля 2020-го по ноябрь 2023-го тренер возглавлял киевское «Динамо». 100-летний юбилей «Зенит» отметит 25 мая 2025 года. В честь события намечаются праздничные мероприятия.