«Я горделивый психопат. А Овечкин — русский мужик: уверенный в себе, спокойный». Неожиданное интервью Аршавина

19 мая в Москве состоялся благотворительный матч, в котором приняли участие легенды российского футбола, лыж и биатлона. Главной звездой мероприятия стал Андрей Аршавин — он забивал и ассистировал на поле, а после игры не отказал ни в одном фото или автографе.
Аршавин был в хорошем настроении — видно, что отдохнул: «Я за последние три месяца провел в России лишь полтора». Несколько недель из них — в США, где наблюдал за рекордом Александра Овечкина и игрой Алексея Миранчука в МЛС.
Корреспондент Sport24 Андрей Бабич воспользовался моментом и спросил у Аршавина о впечатлениях от путешествия в Америку и Овечкине, высказываниях Дзюбы и Венгера, почему в России не любят «Зенит» и что будет, если Санкт-Петербург останется без трофея в год столетия. С зенитовской темы и начали.
«Вы нас не любите, устали от нас — мы на первом месте шесть лет»
— Какие будут последствия, если клуб останется без трофея в год столетия?
— Мы расстроимся. А последствий никаких не жду.
— Кадровые перестановки или смена вектора могут произойти?
— Мне кажется, вряд ли.
— Вообще без изменений?
— Мне трудно сказать, но «Зенит» же не просто так шесть раз становился чемпионом.
— Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к «Зениту» за пределами Санкт-Петербурга?
— Конечно, вы нас не любите.
— Понимаете, почему?
— Вы устали от нас — мы на первом месте шесть лет.
— Думаете, это единственная причина?
— А какая еще?
— Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.
— Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась.
«Не надо говорить того, что ты не знаешь». Аршавин ответил Дзюбе
— Дзюба сказал, что вы «очень крутой, но Жирков сильнее». Артем считает, что вы не были лидером.
— Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь.
— Объясните.
— Ну я — и не лидер. Как это может быть?
— О вас и бывшая жена Тимощука недавно высказалась: «Аршавин — отмороженный. Мог психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять».
— Все было. Кроме того, что мог уйти с тренировки.
— И напиться после тренировки могли?
— После тренировки — нет. Обычно после игр.
— И еще одно высказывание про вас — от Арсена Венгера, которого процитировал Игорь Ларионов: «Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта — тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал».
— Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда — неважно, в какой команде. Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].
— Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?
— Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный.
— Кстати, об «Арсенале» — его болельщики были восхищены тем, как вы выглядите, когда увидели фото с тренерской лицензией. Писали: «Выглядит моложе, чем когда играл».
— Ну нет, я уже похуже выгляжу.
— Люди другого мнения. В чем секрет?
— У меня просто гены хорошие. По маминой линии все молодо выглядят.
Аршавин раскритиковал дороги в Нью-Йорке: «В Москве они лучше»
— Вы своими глазами видели рекорд Овечкина. Александр в общении — он какой?
— Описал бы так — русский мужик: уверенный в себе, спокойный. Это не я, который психопат горделивый. А Овечкин — просто русский мужик, уверенный в себе и спокойный, несмотря на свою звездность.
— Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?
— Все было организовано на высшем уровне. Единственное — слышал, что в Америке суперские дороги. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.
— Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?
— Думаю, в Москве.
— СМИ писали, что вы вновь согласились стать лицом чипсов в России, а цена вопроса — 20 млн рублей.
— Вот это вообще бред. Забудьте. Никто ничего не предлагал, а я ни на что не соглашался.
Про сына: «Спартаковец до мозга костей. Переход в “Зенит” — закрытый вопрос»
— На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии «Динамо». Ваш сын играет в «Спартаке». Как так выходит?
— Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я все своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один (смеется).
— Переход вашего сына в «Зенит» — закрытый вопрос?
— Да. Он — спартаковец до мозга костей.
— О чем вы мечтаете?
— Ни о чем. Все мечты уже позади. Мне уже готовиться надо.
— К чему?
— К ящику (смеется).
— А цели есть?
— Какие-то есть, но они неглобальные и недолгосрочные. Просто живу.
— Кайфуете?
— Пока неплохо, в принципе.
Андрей Бабич