Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.42
П2
2.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.99
П2
9.00
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

«Я горделивый психопат. А Овечкин — русский мужик: уверенный в себе, спокойный». Неожиданное интервью Аршавина

Все еще мощный.

Источник: РИА "Новости"

19 мая в Москве состоялся благотворительный матч, в котором приняли участие легенды российского футбола, лыж и биатлона. Главной звездой мероприятия стал Андрей Аршавин — он забивал и ассистировал на поле, а после игры не отказал ни в одном фото или автографе.

Аршавин был в хорошем настроении — видно, что отдохнул: «Я за последние три месяца провел в России лишь полтора». Несколько недель из них — в США, где наблюдал за рекордом Александра Овечкина и игрой Алексея Миранчука в МЛС.

Корреспондент Sport24 Андрей Бабич воспользовался моментом и спросил у Аршавина о впечатлениях от путешествия в Америку и Овечкине, высказываниях Дзюбы и Венгера, почему в России не любят «Зенит» и что будет, если Санкт-Петербург останется без трофея в год столетия. С зенитовской темы и начали.

«Вы нас не любите, устали от нас — мы на первом месте шесть лет»

— Какие будут последствия, если клуб останется без трофея в год столетия?

— Мы расстроимся. А последствий никаких не жду.

— Кадровые перестановки или смена вектора могут произойти?

— Мне кажется, вряд ли.

— Вообще без изменений?

— Мне трудно сказать, но «Зенит» же не просто так шесть раз становился чемпионом.

— Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к «Зениту» за пределами Санкт-Петербурга?

— Конечно, вы нас не любите.

— Понимаете, почему?

— Вы устали от нас — мы на первом месте шесть лет.

— Думаете, это единственная причина?

— А какая еще?

— Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.

— Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась.

«Не надо говорить того, что ты не знаешь». Аршавин ответил Дзюбе

— Дзюба сказал, что вы «очень крутой, но Жирков сильнее». Артем считает, что вы не были лидером.

— Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь.

— Объясните.

— Ну я — и не лидер. Как это может быть?

— О вас и бывшая жена Тимощука недавно высказалась: «Аршавин — отмороженный. Мог психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять».

— Все было. Кроме того, что мог уйти с тренировки.

— И напиться после тренировки могли?

— После тренировки — нет. Обычно после игр.

— И еще одно высказывание про вас — от Арсена Венгера, которого процитировал Игорь Ларионов: «Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта — тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал».

— Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда — неважно, в какой команде. Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].

— Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?

— Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный.

— Кстати, об «Арсенале» — его болельщики были восхищены тем, как вы выглядите, когда увидели фото с тренерской лицензией. Писали: «Выглядит моложе, чем когда играл».

— Ну нет, я уже похуже выгляжу.

— Люди другого мнения. В чем секрет?

— У меня просто гены хорошие. По маминой линии все молодо выглядят.

Аршавин раскритиковал дороги в Нью-Йорке: «В Москве они лучше»

— Вы своими глазами видели рекорд Овечкина. Александр в общении — он какой?

— Описал бы так — русский мужик: уверенный в себе, спокойный. Это не я, который психопат горделивый. А Овечкин — просто русский мужик, уверенный в себе и спокойный, несмотря на свою звездность.

— Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?

— Все было организовано на высшем уровне. Единственное — слышал, что в Америке суперские дороги. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.

— Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?

— Думаю, в Москве.

— СМИ писали, что вы вновь согласились стать лицом чипсов в России, а цена вопроса — 20 млн рублей.

— Вот это вообще бред. Забудьте. Никто ничего не предлагал, а я ни на что не соглашался.

Про сына: «Спартаковец до мозга костей. Переход в “Зенит” — закрытый вопрос»

— На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии «Динамо». Ваш сын играет в «Спартаке». Как так выходит?

— Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я все своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один (смеется).

— Переход вашего сына в «Зенит» — закрытый вопрос?

— Да. Он — спартаковец до мозга костей.

— О чем вы мечтаете?

— Ни о чем. Все мечты уже позади. Мне уже готовиться надо.

— К чему?

— К ящику (смеется).

— А цели есть?

— Какие-то есть, но они неглобальные и недолгосрочные. Просто живу.

— Кайфуете?

— Пока неплохо, в принципе.

Андрей Бабич