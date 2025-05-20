«Я горделивый психопат. А Овечкин — русский мужик: уверенный в себе, спокойный». Неожиданное интервью Аршавина

Корреспондент Sport24 Андрей Бабич воспользовался моментом и спросил у Аршавина о впечатлениях от путешествия в Америку и Овечкине, высказываниях Дзюбы и Венгера, почему в России не любят «Зенит» и что будет, если Санкт-Петербург останется без трофея в год столетия. С зенитовской темы и начали.