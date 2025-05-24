«Факел» и «Оренбург» покинули РПЛ по итогам сезона-2024/2025

Воронежцы заняли последнее место в итоговой турнирной таблице сезона-2024/2025, набрав всего 18 очков по итогам 30 туров. «Оренбург» финишировал на 15-й строчке. В активе подопечных Владимира Слишковича 19 набранных очков. Обе команды вылетели из РПЛ и следующий сезон проведут в Первой лиге.