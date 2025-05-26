Праздник в «Зените»: как в Петербурге отметили столетие футбольного клуба

— Прекрасная атмосфера, очень рад был оказаться в этот день здесь, на стадионе в Питере, — сказал «Известиям» Томаш Губочан. — Было очень приятно увидеть своих бывших партнеров по команде, снова оказаться перед любимыми болельщиками, которые всегда поддерживали команду — я это видел, когда играл за «Зенит». Жаль, что этот юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства клуба, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи. «Зенит» и так добился большого успеха, выиграв шесть чемпионатов подряд в прошлые сезоны. А вместе с прошлыми победами, как в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, он сотворил великую историю для себя и для города. И заслужил такое празднование своего 100-летия, какое устроили в этот день. Уверен, что дальше «Зенит» будет неоднократно радовать своих болельщиков и весь Петербург большими победами, новыми трофеями.