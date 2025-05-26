Праздник в «Зените»: как в Петербурге отметили столетие футбольного клуба

В Санкт-Петербурге 25 мая официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания футбольного клуба «Зенит». В честь этого на «Газпром Арене» провели матч легенд с участием сине-бело-голубых разных эпох. На него собралось более 50 тыс. зрителей, включая активных фанатов. Позже прошли другие торжественные мероприятия, включая проход флотилии по Неве и выставку в честь юбилея.
Матч легенд
За сутки до торжества «Зенит» сложил с себя полномочия чемпиона России — впервые за семь лет им стала другая команда. Петербургский клуб в последнем, 30-м туре РПЛ обыграл дома грозненский «Ахмат» (3:0), и это давало шансы на очередное чемпионство. Но только в случае осечки «Краснодара». А он ее не допустил — победив дома московское «Динамо» (3:0), «быки» впервые в истории взяли золото РПЛ. И впервые с мая 2018 года чемпионом нашей страны стал не «Зенит».
Казалось, что всё это может омрачить празднование юбилея. Тем более считается, что для клуба и его руководства было принципиально завоевать трофей именно в год столетия. Но по внешним признакам в воскресенье все участники мероприятия с достоинством приняли потерю золота.
Действующие футболисты «Зенита» пришли на «Газпром Арену» и даже побывали на одной трибуне с фанатами. Так, полузащитник Александр Ерохин отбивал ритм на барабане. Но главным событием стало появление на фанатском секторе нападающего Александра Соболева. Его прошлогодний приход в «Зенит» болельщики приняли не самым лучшим образом, вспоминая его недавнее спартаковское прошлое. Но в юбилейный день они мирно сосуществовали с форвардом на одной трибуне.
Гвоздем юбилейной программы стал матч легенд между командами под названиями «Зенит Санкт-Петербург» и «Зенит Ленинград». В них собрались бывшие игроки разных успешных периодов в истории клуба, начиная с победы в чемпионате СССР 1984, продолжая первыми постсоветскими успехами (победа в Кубке России 1999, бронза чемпионата России 2001 и серебро чемпионата России 2003) и переходя в современную триумфальную эпоху последних 20 лет, когда «Зенит» выиграл 10 чемпионств, Кубок УЕФА 2008 и Суперкубок-2008, став самым титулованным клубом страны в ХХ веке.
На поле вышли представители всех успешных периодов в истории «Зенита» за последние 45 лет: чемпион СССР 1984 Борис Чухлов, возвращавший «Зенит» в середине 1990-х из первой лиги в высшую, Владимир Кулик, обладатели Кубка России 1999 Роман Березовский, Александр Горшков и Алексей Игонин; звезды 2000-х годов Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Николас Ломбертс, Алехандро Домингес, Радек Ширл; яркие игроки команды 2010-х Мигель Данни, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Доминико Кришито, Томаш Губочан, Юрий Лодыгин и многие другие.
Тренировали команды действующий наставник «Зенита» Сергей Семак, выигравший с ним шесть чемпионатов России, а также его предшественники — Анатолий Давыдов (чемпион СССР 1984 в качестве игрока, обладатель Кубка России 1999 в качестве главного тренера), нынешний тренер вратарей команды и чемпион СССР 1984 в качестве игрока Михаил Бирюков, легендарный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец, возглавлявший «Зенит» в 1997—1998 годах.
В этом матче победу одержал «Зенит Санкт-Петербург» со счетом 3:1. Голы в его составе забили Кержаков, Аршавин и Денисов. «Зенит Ленинград» ответил голом с пенальти в исполнении Погребняка. На матч пришло более 50 тыс. зрителей — примерно столько же, сколько днем ранее на матч РПЛ с «Ахматом».
— Прекрасная атмосфера, очень рад был оказаться в этот день здесь, на стадионе в Питере, — сказал «Известиям» Томаш Губочан. — Было очень приятно увидеть своих бывших партнеров по команде, снова оказаться перед любимыми болельщиками, которые всегда поддерживали команду — я это видел, когда играл за «Зенит». Жаль, что этот юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства клуба, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи. «Зенит» и так добился большого успеха, выиграв шесть чемпионатов подряд в прошлые сезоны. А вместе с прошлыми победами, как в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, он сотворил великую историю для себя и для города. И заслужил такое празднование своего 100-летия, какое устроили в этот день. Уверен, что дальше «Зенит» будет неоднократно радовать своих болельщиков и весь Петербург большими победами, новыми трофеями.
Продолжение праздника
После матча легенд прямо со стадиона на Крестовском острове игроки, болельщики отправились в «Севкабель Порт», где вечером состоялся концерт в честь юбилея. Двигались они туда внутри флотилии, которая была украшена цветами и символикой «Зенита». Когда она прошла мимо старого домашнего стадиона команды «Петровский», там был запущен праздничный салют сине-бело-голубых цветов.
Когда флотилия шла по Неве под мостами, находившиеся на них многочисленные жители Питера в шарфах «Зенита» аплодировали проплывавшей мимо команде. Группа судов совершила разворот у Петропавловской крепости и двинулась вдоль Дворцовой и Университетской набережных в сторону причала «Win City — Города в Зените».
Там был запланирован концерт, но сначала многочисленные гости и сами футболисты посетили специальную выставку «Зенит. Петербург. 100 лет вместе», организованную в «Севкабель порте». На ней на высоком технологичном уровне были отображены все исторические вехи «Зенита». Они затронули не только годы триумфа, но и период основания клуба, связь с годами блокады Ленинграда и другими событиями, в том числе отразили роль в истории клуба таких персон, как Юрий Морозов и Павел Садырин, авторов главных достижений «Зенита» советских времен.
— Поражает масштаб выставки — это отличная возможность увидеть историю клуба от самого его основания, — заявил «Известиям» Радек Ширл. — Когда видишь это, еще больше гордишься тем, что был причастен к истории клуба, играл за него несколько лет и добился с ним больших побед. «Зенит», его руководство и сотрудники проделали отличную работу, чтобы к 100-летию клуба увековечить всю его историю и показать его широкой публике. Я поражен увиденным.
Еще до начала выставки вокруг «Севкабель порта» собрались несколько тысяч болельщиков, которые остались и на концерт. Но и в других частях города немалое количество людей в сине-бело-голубых шарфах и футболках до самой ночи праздновали столь знаковую для «Зенита» дату.
Алексей Фомин