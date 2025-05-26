Расплата за провал: в «Зените» начинается грандиозная чистка

Хотя футболисты и тренеры «Зенита» в один голос утверждали, что задача непременно выиграть золото в юбилейный сезон на них не давила, ход чемпионата демонстрировал иное. К столетию клуба собрали практически два равноценных состава, и Семак все время вынужден был тасовать звездную колоду. Не всегда ему удавалось находить нужные козыри на конкретный матч. Да еще и решение расстаться с откровенно валявшим дурака осенью Клаудиньо создало неразрешимые проблемы с креативом в атаке. Об этом и сам Семак, как правило не жалующийся на кадровые проблемы, говорил.