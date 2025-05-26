Расплата за провал: в «Зените» начинается грандиозная чистка

Теперь «Зенит» не боятся
«Зенит» и «Краснодар» в этом сезоне объединяла крайне привлекательная черта: при неудачах, которые неизбежны на длинном турнирном пути, боссы клубов доверяли главным тренерам. Это в Москве сразу же начинались разговоры о том, что в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве» наставник не тянет. «Бело-голубые» сменили главного тренера (Личку) за четыре тура до финиша, а под Михаилом Галактионовым и Деяном Станковичем в концовке чемпионата кресла зашатались. А вот Мусаев и Семак получили карт-бланш на борьбу за золото, и чемпионская гонка стала украшением сезона.
К зимней паузе «Зенит» и «Краснодар» подошли с равным количеством очков. Питерцы уступали первое место конкурентам по результатам личных встреч. В декабре команда Семака упустила возможность оторваться от преследователей на целых шесть очков, проиграв дома «Крыльям Советов» и «Акрону». В промежутке между этими матчами у главного тренера поинтересовались, почему же его команда не демонстрирует чемпионской игры.
Семак с таким определением не согласился. «Команда больше всех забивает и меньше всех пропускает, — оппонировал журналистам главный тренер чемпионов последних шести сезонов. — У нас больше всего побед и второй результат за семь последних лет по количеству набранных очков. Да и кто мне может разъяснить, что же такое чемпионская игра?».
Куда важнее другое: «Зенит» перестали бояться. Главные тренеры махачкалинского «Динамо» и «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Факела» по ходу сезона говорили о том, что их команды вполне могли отобрать очки у чемпиона. И это не звучало как шутка.
Апофеозом стал матч предпоследнего тура в Ростове-на-Дону, когда из-за офсайда отменили гол Максима Осипенко. Редко когда доводилось наблюдать такие эмоции Семака, как после просмотра на планшете видео с прочерченными линиями! Чемпионскую игру «Зенит» в нынешнем сезоне демонстрировал эпизодически. В пяти матчах, включая Суперкубок, на старте сезона, когда команда Семака выглядела несокрушимой, да в домашних матчах с «Краснодаром» и «Рубином» весной.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев тоже мог поинтересоваться, что же вкладывают задающие вопросы журналисты в понятие «чемпионская игра». На старте сезона южан никто не рассматривал в качестве даже главных конкурентов «Зенита». После поражения в Суперкубке последовали три рядовые ничьи. Правда, в этих матчах «Краснодар» играл без ключевых легионеров, задержавшихся на Кубке Америки.
Затем краснодарцы выдали победную серию из 11-и матчей, но на финише осенне-зимней части чемпионата забуксовали. Весной проиграли не только «Зениту», но и ЦСКА, причем по делу и без шансов. Позволили даже команде Семака добиться на последних минутах нужной разницы в счете, чтобы стать чемпионами при равенстве очков. И все решалось в последнем туре.
В нынешнем чемпионате питерцы снова зависели от исхода встречи между «Краснодаром» и «Динамо». Только ситуация была немного другая. Москвичи вели спор за бронзу, которая в отсутствии еврокубков не является мотивацией. РФС строго напомнил о запрете «стимулировать» соперников.
В этом году «Зенит» празднует свое 100-летие. Хотя историки футбола эту дату ставят под сомнение. Выбрана она была после победы в Кубке России-1999, когда из УЕФА попросили прислать досье клуба для участия в еврокубке. В СССР отсчет вели с 1931 года, когда команда завода им. Сталина (на ее базе и был создан «Зенит») приняла участие в официальных соревнованиях.
Историки, которых привлек в 1999-м тогдашний президент клуба Виталий Мутко, почему-то выбрали 1925-й, найдя публикацию о матчах команд трудящихся завода имени Сталина в журнале «Спартак». Совсем недавно другие историки раскопали публикации о том, что такие матчи прошли в 1924-м, и юбилей, стало быть, уже пропустили. Только что написано в досье УЕФА уже не изменить. Да и план мероприятий был составлен масштабный. Хотя денег на клубный музей не нашли. Предпочли помпезную выставку в модном пространстве «Севкабель Порт».
Хотя футболисты и тренеры «Зенита» в один голос утверждали, что задача непременно выиграть золото в юбилейный сезон на них не давила, ход чемпионата демонстрировал иное. К столетию клуба собрали практически два равноценных состава, и Семак все время вынужден был тасовать звездную колоду. Не всегда ему удавалось находить нужные козыри на конкретный матч. Да еще и решение расстаться с откровенно валявшим дурака осенью Клаудиньо создало неразрешимые проблемы с креативом в атаке. Об этом и сам Семак, как правило не жалующийся на кадровые проблемы, говорил.
С трансфером уругвайца Родриго Саласара из португальской «Браги» случился прокол. Как писали португальские газеты, из-за отсутствий финансовых гарантий от российского клуба в условиях санкций на осуществление банковской деятельности. Португальские источники оценивали сделку в 15 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов. На сайте «Зенита» даже была фотография уругвайца, тренирующегося с питерской командой на ближневосточном сборе, но ее быстро убрали. Сезона Саласар доигрывал в «Браге».
За Клаудиньо хотя бы выручили неплохие деньги, а вот Вендела зимой не отпустили в «Ботафого». Посчитали, что без еще одного креативного полузащитника не обойтись. Ставка не сработала. Классно Вендел сыграл против «Краснодара» и еще в нескольких матчах, где без него вполне можно было обойтись. Игры против ЦСКА и «Спартака», в которых были потеряны важнейшие очки, пропустил из-за дисквалификации.
Удивительно, но «Краснодар» держался в лидерах чемпионской гонки, потеряв системообразующих игроков. Летом команду покинули центральный защитник Хуниор Алонсо, вратарь Матвей Сафонов, а Сергей Волков вообще ушел в «Зенит». Зимой краснодарцы лишились опорника Кевина Кастаньо, вытеснившего из основы сборной Колумбии зенитовца Вильяра Барриоса. И никого не купили, когда «Зенит» и «Спартак» не скупились на затраты на трансферном рынке. Еще одна иллюстрация тезиса, что не деньги играют в футбол.
Почти 53 тысячи зрителей на «Газпром Арене» вплоть до того момента, когда в Краснодаре Никита Кривцов забил второй гол верили в чемпионскую магию «Зенита». И лишь в концовке зрители приуныли, и многие потянулись к выходу. После шести чемпионств подряд серебро уже не повод для праздника. Хотя юбилей «Зенита» — это повод вспомнить славные вехи в истории питерского клуба, она ведь началась не с прихода нынешнего спонсора.
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«Краснодар», которому в этом году всего 17, встретит совершеннолетие в статусе чемпиона. Клуб Галицкого и краснодарские болельщики заслужили этот праздник. Вот только сможет ли новый чемпион страны сохранить за собой звание лидера отечественного футбола на долгие годы, или станет российским аналогом «Лестера» или «Байера»? Резервы нынешней команды Мусаев практически исчерпаны, не факт, что удастся сохранить в составе Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, а времени для масштабной перестройки практически не будет.
Семаку же удалось по ходу нынешнего сезона сделать заготовки на будущее. И прерывать начатую работу главный тренер «Зенита» не собирается. На пресс-конференции после матча с «Ахматом» он даже сделал акцент на действующий контракт. Вот только масштабные кадровые перестановки уже начались. По информации РИА Новости, Александр Медведев уже точно покинет все руководящие посты в системе «Зенита». Кто следующий?
Борис Ходоровский