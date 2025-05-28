Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

«Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил — по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ. В “Зените” достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», — добавил Тимощук.