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Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

Он выделил Станислава Агкацева, Алексея Батракова и Вендела.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, полузащитники Алексей Батраков из московского «Локомотива» и Вендел из петербургского «Зенита» были лучшими футболистами в прошедшем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук.

«Мне нравится Станислав Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей, — сказал Тимощук. — Я бы назвал Женю Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в “Краснодаре”, получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским “Динамо”.

«Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил — по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ. В “Зените” достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», — добавил Тимощук.

23-летний Агкацев провел 15 матчей «на ноль» из 30 в РПЛ. 19-летний Батраков забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 играх. 27-летний Вендел забил 1 мяч и сделал 10 голевых передач в 22 матчах чемпионата страны.