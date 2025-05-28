Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, полузащитники Алексей Батраков из московского «Локомотива» и Вендел из петербургского «Зенита» были лучшими футболистами в прошедшем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук.
«Мне нравится Станислав Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей, — сказал Тимощук. — Я бы назвал Женю Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в “Краснодаре”, получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским “Динамо”.
«Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил — по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ. В “Зените” достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», — добавил Тимощук.
23-летний Агкацев провел 15 матчей «на ноль» из 30 в РПЛ. 19-летний Батраков забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 играх. 27-летний Вендел забил 1 мяч и сделал 10 голевых передач в 22 матчах чемпионата страны.