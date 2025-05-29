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Талант из России добился уникального достижения: даже Ямаль не так крут в этом!

Абсолютно лучший.

Источник: Getty Images

Этот сезон РПЛ раскрыл нам сразу несколько крутых футболистов — особенно радуют молодые. Здесь и Кисляк из ЦСКА, и чемпион Агкацев (пусть и старше на пару лет), и Комаров, которого круто раскрыл еще Карпин. В «Рубине» — Рожков, в «Акроне» — Пестряков. И таких примеров — практически в каждом клубе.

Главный среди всех молодых талантов — третий бомбардир лиги 19-летний Батраков. Еще в конце прошлого сезона он эпизодически выходил на поле, а спустя год, в следующем мае — уже капитан основы. Невероятный рывок. На поле «Локомотив» фактически не заметил ухода ни Глушенкова, ни тем более сдавшего Миранчука. У Максима в прошлом сезоне за железнодорожников — 8+21, а у молодого Батракова в этом — 15+10.

Кроме того, Батраков — лидер клуба. Капитанскую повязку, по словам Галактионова, молодой талант уже заслужил: «Он доказывает это своей игрой в чемпионате, своей статистикой. Он способен начать примерять эту роль. Мы всецело его поддерживаем и доверяем».

Ясно, что с такими сумасшедшими показателями — еще раз: Батракову всего 19 — он уже попал, кажется, во все топы молодых футболистов. Таких бриллиантов — единицы. Так, еще недавно хавбек стал лидером среди футболистов не старше 19 лет по числу созданных голевых шансов. По этому показателю Алексей (82) опередил даже звезд — Ямаля из «Барсы» (54) и Дуэ из «ПСЖ».

Теперь Батраков отметился и в еще одном мировом рейтинге. Согласно данным CIES Football Observatory, он возглавляет топ молодых игроков (до 21 года) по эффективности ударов — исследовали аж 66 лиг. У Алексея лучший показатель — всего 2,75 удара на гол. Для сравнения: у второго в списке, австралийца Арчи Гудвина, — 3,46.

Разрыв с остальными — еще больше.

При таком быстром росте «Локомотив» едва удержит свою главную звезду в Москве — да и незачем. Зимой, как сообщали СМИ, за молодым талантом уже приходил «Вольфсбург» — предлагали внушительные 15 млн евро. Косвенно интерес из Европы подтверждал и агент Кузьмичев:

— Были слухи про интерес разных клубов из Европы к Батракову. Насколько это серьезно?

— Ни с одним непосредственно клубом контактов не было. Были звонки от европейских агентов, которые якобы представляют клубы. На сегодняшний день это попытка сбора информации, не более того. Говорить о хорошем интересе больших клубов не приходится. Пока все это на уровне слухов и сборе информации со стороны европейских агентов, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

После такого яркого сезона наверняка будут и другие предложения — другой вопрос, устроят ли они «Локомотив». Сам Батраков признавался, что переезд в Европу — главная футбольная мечта.

Такими темпами она все ближе!

Денис Лебеденко