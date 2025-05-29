Талант из России добился уникального достижения: даже Ямаль не так крут в этом!

Главный среди всех молодых талантов — третий бомбардир лиги 19-летний Батраков. Еще в конце прошлого сезона он эпизодически выходил на поле, а спустя год, в следующем мае — уже капитан основы. Невероятный рывок. На поле «Локомотив» фактически не заметил ухода ни Глушенкова, ни тем более сдавшего Миранчука. У Максима в прошлом сезоне за железнодорожников — 8+21, а у молодого Батракова в этом — 15+10.