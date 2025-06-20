Митрофанов назвал легко решаемой ситуацию с запретом на трансферы «Локомотиву»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с запретом, наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА) на московский «Локомотив», не является серьезной проблемой, ее можно легко решить. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков, который будет действовать в течение трех трансферных периодов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Локомотива», решение связано с решением ФИФА о необходимости «Локомотива» выплатить «Мариуполю» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.
«Подробностей не знаю по “Локомотиву”, не знаю, как и почему принимали решение. На пустом месте получили проблемы с ФИФА, которые обходить не можем. Но это несложная проблема, легко решается», — сказал Митрофанов.
В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера», в декабре того же года «Локомотив» выкупил игрока. В феврале «Мариуполь» подал иск в ФИФА, потребовав от российской команды компенсацию за обучение футболиста, так как фактически Мампасси считался воспитанником их клуба.
ФИФА удовлетворила требование «Мариуполя», после чего «Локомотив» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российский клуб настаивал на том, что «Мариуполь» сам отказался от компенсации в договоре аренды с «Шахтером». Также «Локомотив» утверждал, что Мампасси уже завершил обучение до достижения возраста 21 года, так как играл за молодежные сборные Украины. «Мариуполь» в ответ заявил, что отказ касался только отношений с «Шахтером», а игрок не соответствовал требованиям, которые бы освобождали от выплат. В результате CAS встал на сторону украинского клуба.
О форуме
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!». В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.