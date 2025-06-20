Митрофанов назвал легко решаемой ситуацию с запретом на трансферы «Локомотиву»

ФИФА удовлетворила требование «Мариуполя», после чего «Локомотив» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российский клуб настаивал на том, что «Мариуполь» сам отказался от компенсации в договоре аренды с «Шахтером». Также «Локомотив» утверждал, что Мампасси уже завершил обучение до достижения возраста 21 года, так как играл за молодежные сборные Украины. «Мариуполь» в ответ заявил, что отказ касался только отношений с «Шахтером», а игрок не соответствовал требованиям, которые бы освобождали от выплат. В результате CAS встал на сторону украинского клуба.