Замены в составах: тренерские назначения и громкие трансферы в РПЛ

Межсезонье в высшей лиге чемпионата России по футболу — РПЛ — уже можно назвать насыщенным: четыре команды сменили главных тренеров, клубы активно продают игроков. Часть трансферов уже состоялась, часть — только анонсирована, а иные переходы уже успели сорваться. «Известия» рассказывают о самых резонансных событиях последних недель.
Милинд Даку не окажется в Петербурге
Переговоры албанского нападающего с «Зенитом» находились на завершающей стадии, но сделка сорвалась в последний момент. В Петербурге заявили, что клубу не удалось договориться с игроком и его представителем. Но возможно, трансфер сорвался по политическим причинам.
Валерий Карпин возглавил московское «Динамо»
Московское «Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. Контракт c 56-летним специалистом подписан до лета 2028-го, при этом он продолжит руководить сборной России. РФС одобрил совмещение, но было отмечено, что контракт с клубом предусматривает приоритет Карпина работы в национальной команде.
Фабио Челестини — новый тренер ЦСКА
ЦСКА сделал ставку на европейского специалиста: 49-летний Фабио Челестини, ранее работавший с «Базелем» (чемпион Швейцарии — 2024/25), подписал контракт по схеме «2+1».
Несколько дней назад швейцарское издание Blick сообщило, что тренеру может грозить тюремное заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку ЦСКА находится под санкциями Евросоюза.
В клубе уже опровергли эту информацию. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал эти слухи «полными идиотизма прыжочками»: «У европейских изданий спорта нет, как и фактчекинга».
Молодой амбициозный тренер в «Пари НН»
Нижегородский клуб после увольнения Виктора Гончаренко назначил новым главным тренером 37-летнего Алексея Шпилевского. Контракт подписан на три года.
Шпилевский — воспитанник немецкого футбола, работал в системе «Ред Булл», тренировал казахстанский «Кайрат», а также «Арис» (Кипр), с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Для него это первый опыт работы в России.
Александр Сторожук возглавил «Ахмат»
«Ахмат» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды. Контракт 43-летнего российского специалиста с грозненским клубом рассчитан на три года.
До «Ахмата» с января 2023 года тренер возглавлял тульский «Арсенал». Ранее он работал в системе «Краснодара», а с июля 2022 по январь 2023 года возглавлял главную команду «быков».
Сторожук уже приступил к работе и начал усиление состава. На данный момент «Ахмат» активнее всех подписывает новых игроков: грозненцы уже оформили пять полноценных трансферов. Если не учитывать аренды, больше сделок «на вход» не совершила ни одна команда РПЛ (у «Краснодара» тоже пять).
Сразу четыре новых футболиста «Ахмата» в прошедшем сезоне играли за другие команды премьер-лиги. Состав пополнили Эгаш Касинтура, Абакар Гаджиев (оба из «Динамо» Махачкала), Максим Сидоров и Брайан Мансилья (оба из «Оренбурга»).
Максим Осипенко — из «Ростова» в «Динамо»
31-летний защитник перешел за €2,9 млн, подписав контракт до 2028 года. Первый трансфер «Динамо» при Карпине стал пока самым дорогим летним переходом в РПЛ.
По данным инсайдера Ивана Карпова, защитник будет зарабатывать €1,6 млн за сезон, но его зарплата может вырасти до €2 млн при выполнении определенных условий. Кроме того, в контракте прописаны бонусы за результативные действия — 750 тыс. рублей за мяч или голевую передачу.
Наир Тикнизян — из «Локомотива» в «Црвену Звезду»
Армянский полузащитник перешел в сербский клуб за €1,7 млн. Также, по информации Ивана Карпова, «Локомотив» получит 10% от суммы следующей продажи, а зарплата 26-летнего футболиста составит €700 тыс. в год.
По итогам сезона-2024/25 «Црвена Звезда» попала во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и начнет свой путь к общему этапу в конце июля.
Николай Комличенко — из «Ростова» в «Локомотив»
29-летний нападающий подписал с «железнодорожниками» трехлетний контракт. За «Ростов» он забил 35 голов в 130 матчах, а в минувшем сезоне набрал 14 результативных действий во всех турнирах.
Интересно, что «Локомотив» с «Ростовом» буквально обменялись форвардами. Тимур Сулейманов, выступавший за московский клуб, стал первым приобретением ростовчан в это межсезонье.
Бывшие игроки «Химок» — в «Локомотиве»
Зелимхан Бакаев уже присоединился к команде Михаила Галактионова, подписав двухлетний контракт. Прошлый сезон игрок провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита» и совершил девять результативных действий (6+3) во всех турнирах.
Также «Локомотив» объявил о переходе Александра Руденко (контракт на три года), который тоже выступал за «Химки».
Третьим игроком, проследующим по тому же маршруту («Химки» — > «Локомотив»), всё еще может стать Лукас Вера. Разговоры о переходе полузащитника начались в мае, а сейчас стороны продвинулись в переговорах. Игрок получит €1,5 млн за переход и подпишет трехлетний контракт. Зарплата составит 5,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов).
Антон Заболотный — в «Спартак»
Проведший успешный сезон в «Химках» 34-летний нападающий близок к переходу в «Спартак». Капитан красно-белых Роман Зобнин уже заявил, что ждет Заболотного в команде.
Иван Карпов сообщал на прошлой неделе, что стороны согласовали контракт по схеме «1+1», а зарабатывать Заболотный будет €600 тыс. в год. Однако сейчас появились новости об интересе красно-белых к форварду Ивану Сергееву («СЭ»). Если трансфер состоится, «Спартак» откажется от подписания Заболотного.
Жерсон на пути в «Зенит»
О покупке Жерсона, выступающего в составе «Фламенго» на КЧМ, говорилось давно. Но официальной информации по поводу бразильца всё еще нет. Ранее во «Фламенго» опровергали слухи о переговорах с «Зенитом». На прошлой неделе Александр Медведев лично сообщил, что переход Жерсона не сорвался.
Если сделка состоится, то сумма трансфера составит €25 млн.
До начала нового сезона РПЛ уже осталось меньше месяца, почти половина межсезонья позади. Остается только дождаться 19 июля, и тогда мы сможем увидеть, чьи решения окажутся верными.
Михаил Ласкин