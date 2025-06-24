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Замены в составах: тренерские назначения и громкие трансферы в РПЛ

Карпин решил совмещать работу в сборной и клубе, футболисты «Химок» ищут варианты.

Источник: ТАСС

Межсезонье в высшей лиге чемпионата России по футболу — РПЛ — уже можно назвать насыщенным: четыре команды сменили главных тренеров, клубы активно продают игроков. Часть трансферов уже состоялась, часть — только анонсирована, а иные переходы уже успели сорваться. «Известия» рассказывают о самых резонансных событиях последних недель.

Милинд Даку не окажется в Петербурге

Переговоры албанского нападающего с «Зенитом» находились на завершающей стадии, но сделка сорвалась в последний момент. В Петербурге заявили, что клубу не удалось договориться с игроком и его представителем. Но возможно, трансфер сорвался по политическим причинам.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. Контракт c 56-летним специалистом подписан до лета 2028-го, при этом он продолжит руководить сборной России. РФС одобрил совмещение, но было отмечено, что контракт с клубом предусматривает приоритет Карпина работы в национальной команде.

Фабио Челестини — новый тренер ЦСКА

ЦСКА сделал ставку на европейского специалиста: 49-летний Фабио Челестини, ранее работавший с «Базелем» (чемпион Швейцарии — 2024/25), подписал контракт по схеме «2+1».

Несколько дней назад швейцарское издание Blick сообщило, что тренеру может грозить тюремное заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку ЦСКА находится под санкциями Евросоюза.

В клубе уже опровергли эту информацию. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал эти слухи «полными идиотизма прыжочками»: «У европейских изданий спорта нет, как и фактчекинга».

Молодой амбициозный тренер в «Пари НН»

Нижегородский клуб после увольнения Виктора Гончаренко назначил новым главным тренером 37-летнего Алексея Шпилевского. Контракт подписан на три года.

Шпилевский — воспитанник немецкого футбола, работал в системе «Ред Булл», тренировал казахстанский «Кайрат», а также «Арис» (Кипр), с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Для него это первый опыт работы в России.

Александр Сторожук возглавил «Ахмат»

«Ахмат» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды. Контракт 43-летнего российского специалиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

До «Ахмата» с января 2023 года тренер возглавлял тульский «Арсенал». Ранее он работал в системе «Краснодара», а с июля 2022 по январь 2023 года возглавлял главную команду «быков».

Сторожук уже приступил к работе и начал усиление состава. На данный момент «Ахмат» активнее всех подписывает новых игроков: грозненцы уже оформили пять полноценных трансферов. Если не учитывать аренды, больше сделок «на вход» не совершила ни одна команда РПЛ (у «Краснодара» тоже пять).

Сразу четыре новых футболиста «Ахмата» в прошедшем сезоне играли за другие команды премьер-лиги. Состав пополнили Эгаш Касинтура, Абакар Гаджиев (оба из «Динамо» Махачкала), Максим Сидоров и Брайан Мансилья (оба из «Оренбурга»).

Максим Осипенко — из «Ростова» в «Динамо»

31-летний защитник перешел за €2,9 млн, подписав контракт до 2028 года. Первый трансфер «Динамо» при Карпине стал пока самым дорогим летним переходом в РПЛ.

По данным инсайдера Ивана Карпова, защитник будет зарабатывать €1,6 млн за сезон, но его зарплата может вырасти до €2 млн при выполнении определенных условий. Кроме того, в контракте прописаны бонусы за результативные действия — 750 тыс. рублей за мяч или голевую передачу.

Наир Тикнизян — из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Армянский полузащитник перешел в сербский клуб за €1,7 млн. Также, по информации Ивана Карпова, «Локомотив» получит 10% от суммы следующей продажи, а зарплата 26-летнего футболиста составит €700 тыс. в год.

По итогам сезона-2024/25 «Црвена Звезда» попала во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и начнет свой путь к общему этапу в конце июля.

Николай Комличенко — из «Ростова» в «Локомотив»

29-летний нападающий подписал с «железнодорожниками» трехлетний контракт. За «Ростов» он забил 35 голов в 130 матчах, а в минувшем сезоне набрал 14 результативных действий во всех турнирах.

Интересно, что «Локомотив» с «Ростовом» буквально обменялись форвардами. Тимур Сулейманов, выступавший за московский клуб, стал первым приобретением ростовчан в это межсезонье.

Бывшие игроки «Химок» — в «Локомотиве»

Зелимхан Бакаев уже присоединился к команде Михаила Галактионова, подписав двухлетний контракт. Прошлый сезон игрок провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита» и совершил девять результативных действий (6+3) во всех турнирах.

Также «Локомотив» объявил о переходе Александра Руденко (контракт на три года), который тоже выступал за «Химки».

Третьим игроком, проследующим по тому же маршруту («Химки» — > «Локомотив»), всё еще может стать Лукас Вера. Разговоры о переходе полузащитника начались в мае, а сейчас стороны продвинулись в переговорах. Игрок получит €1,5 млн за переход и подпишет трехлетний контракт. Зарплата составит 5,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов).

Антон Заболотный — в «Спартак»

Проведший успешный сезон в «Химках» 34-летний нападающий близок к переходу в «Спартак». Капитан красно-белых Роман Зобнин уже заявил, что ждет Заболотного в команде.

Иван Карпов сообщал на прошлой неделе, что стороны согласовали контракт по схеме «1+1», а зарабатывать Заболотный будет €600 тыс. в год. Однако сейчас появились новости об интересе красно-белых к форварду Ивану Сергееву («СЭ»). Если трансфер состоится, «Спартак» откажется от подписания Заболотного.

Жерсон на пути в «Зенит»

О покупке Жерсона, выступающего в составе «Фламенго» на КЧМ, говорилось давно. Но официальной информации по поводу бразильца всё еще нет. Ранее во «Фламенго» опровергали слухи о переговорах с «Зенитом». На прошлой неделе Александр Медведев лично сообщил, что переход Жерсона не сорвался.

Если сделка состоится, то сумма трансфера составит €25 млн.

До начала нового сезона РПЛ уже осталось меньше месяца, почти половина межсезонья позади. Остается только дождаться 19 июля, и тогда мы сможем увидеть, чьи решения окажутся верными.

Михаил Ласкин