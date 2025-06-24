Замены в составах: тренерские назначения и громкие трансферы в РПЛ

Сторожук уже приступил к работе и начал усиление состава. На данный момент «Ахмат» активнее всех подписывает новых игроков: грозненцы уже оформили пять полноценных трансферов. Если не учитывать аренды, больше сделок «на вход» не совершила ни одна команда РПЛ (у «Краснодара» тоже пять).