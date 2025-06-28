«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем

Но, разумеется, есть и недочёты. Без них он сейчас думал бы о трансфере в Ла Лигу или Серию А, а не в РПЛ. Хотя в разное время в СМИ мелькали слухи об интересе к нему «Аякса», «Фейеноорда» и «Болоньи». Как и московского «Динамо». Да и, если верить журналисту Герману Гарсии Грове, сейчас левый защитник выбирает между «Зенитом» и «Ривер Плейт».