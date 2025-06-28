«Зенит» предложил «Роме» €20 млн за победителя Лиги чемпионов Абрахама

Отмечается, что «Зенит» предложил «Роме» €20 млн за трансфер, а самому игроку — контракт на три года с зарплатой €5 млн в год. По информации источника, английский футболист пока не готов согласиться на переезд в Россию, однако 28 июня должны пройти телефонные переговоры между представителями «Зенита» и агентами игрока.