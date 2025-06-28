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«Зенит» предложил «Роме» €20 млн за победителя Лиги чемпионов Абрахама

Самому игроку клуб из Петербурга предлагает контракт на три года с зарплатой €5 млн.

Источник: Reuters

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» заинтересован в переходе английского футболиста Тэмми Абрахама из «Ромы» и уже направил итальянскому клубу предложение о покупке игрока. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что «Зенит» предложил «Роме» €20 млн за трансфер, а самому игроку — контракт на три года с зарплатой €5 млн в год. По информации источника, английский футболист пока не готов согласиться на переезд в Россию, однако 28 июня должны пройти телефонные переговоры между представителями «Зенита» и агентами игрока.

Абрахаму 27 лет, прошедший сезон он провел в аренде в «Милане», став обладателем Суперкубка Италии. В 45 матчах в различных турнирах нападающий забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Большую часть карьеры Абрахам провел в английских клубах, он является воспитанником «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2021) и Суперкубок УЕФА (2021). В «Рому» форвард перешел летом 2021 года, сумев вместе с клубом стать победителем первого розыгрыша Лиги конференций (2022) и дойти до финала Лиги Европы (2023).

«Зенит» в минувшем сезоне впервые за семь лет не смог стать чемпионом России.

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