Абрахам, Уэсли, Жедсон Фернандеш, Жерсон, Миранчук, Вега — кого из них подпишет «Зенит»? Инсайды «СЭ»

Еще одним футболистом, интерес к которому в последние дни приписывают сине-бело-голубым, является 29-летний полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук. Несколько лет назад тренерский штаб действительно рассматривал его кандидатуру, однако на сегодня в невском клубе не считают его приоритетной кандидатурой. В то же время швейцарцы готовы продать Антона, если за него будут готовы заплатить серьезные по меркам «Сьона» деньги.