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Абрахам, Уэсли, Жедсон Фернандеш, Жерсон, Миранчук, Вега — кого из них подпишет «Зенит»? Инсайды «СЭ»

Полная информация о трансферах клуба из Санкт-Петербурга.

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не проявляет конкретной заинтересованности в услугах форварда Тэмми Абрахама. «Рома» действительно готова расстаться с 27-летним нападающим, но информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена — стараниями агентов футболиста.

По нашим данным, приписываемый питерцам интерес к 21-летнему защитнику Уэсли и 26-летнему хавбеку Жедсону Фернандешу также не имеет под собой серьезной почвы, а суммы, которые фигурируют в новостях в плане трансферных цен на обоих игроков, не имеют отношения к «Зениту».

Еще одним футболистом, интерес к которому в последние дни приписывают сине-бело-голубым, является 29-летний полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук. Несколько лет назад тренерский штаб действительно рассматривал его кандидатуру, однако на сегодня в невском клубе не считают его приоритетной кандидатурой. В то же время швейцарцы готовы продать Антона, если за него будут готовы заплатить серьезные по меркам «Сьона» деньги.

Вместе с тем «Зенит» находится в завершающей стадии переговоров по приобретению 28-летнего полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона за 25 миллионов евро. Его ждут в Санкт-Петербурге в самое ближайшее время.

21-летний защитник Роман Вега также очень близок к переходу в «Зенит». Питерцы заплатят за него 6 миллионов «Аргентинос Хуниорс». При этом интерес к игроку проявлял, в частности, один из ведущих голландских клубов. Если не случится какой-то форс-мажор в последний момент, Вега вскоре присоединится к команде Сергея Семака после медосмотра, проведенного не в Северной столице.