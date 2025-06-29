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ТАСС: запрет ФИФА на трансферы «Локомотива» снимут на следующей неделе

Ранее стало известно, что «Локомотив» отправил платеж для снятия запрета на оформление переходов, который был наложен за невыплату «Мариуполю» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.

Источник: ФК "Локомотив" (Москва)

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский «Локомотив» ожидает, что запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на трансферы будет снят в течение следующей недели. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

26 июня стало известно, что «Локомотив» отправил платеж для снятия запрета на оформление переходов в течение трех трансферных периодов, который был наложен ФИФА за невыплату «Мариуполю» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.

«Запрет должен быть снят в течение нескольких дней, в “Локомотиве” есть уверенность в том, что это произойдет до конца следующей недели», — сообщил источник.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Мампасси у украинского «Шахтера», в декабре того же года «Локомотив» выкупил игрока. В феврале «Мариуполь» подал иск в ФИФА, потребовав от российской команды компенсацию за обучение футболиста, так как фактически Мампасси считался воспитанником их клуба. Сейчас 22-летний футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.

Дело рассматривалось в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, который встал на сторону украинского клуба.