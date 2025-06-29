ТАСС: запрет ФИФА на трансферы «Локомотива» снимут на следующей неделе

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Мампасси у украинского «Шахтера», в декабре того же года «Локомотив» выкупил игрока. В феврале «Мариуполь» подал иск в ФИФА, потребовав от российской команды компенсацию за обучение футболиста, так как фактически Мампасси считался воспитанником их клуба. Сейчас 22-летний футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.