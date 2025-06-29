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Сахархизан вернулся в расположение «Оренбурга» после проблем с вылетом

Футболист Сахархизан вернулся в расположение «Оренбурга» после проблем с вылетом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иранский нападающий Саид Сахархизан, который ранее испытывал трудности с вылетом из Ирана, вернулся в расположение «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Ранее о проблемах с вылетом у игрока РИА Новости сообщили в пресс-службе «Оренбурга».

«Саид Сахархизан прибыл в расположение команды️. Прилетел, на обед успел, завтра медосмотр — и в бой!» — говорится в сообщении клуба.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».