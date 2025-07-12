Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.13
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Джанашия: смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу команде в Суперкубке России

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России.

Источник: Чемпионат.com

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Грузинский эксперт считает, что назначение нового главного тренера Фабио Челестини может сыграть на руку армейцам.

«ЦСКА — хорошая команда, а “Краснодар” — чемпион России, поэтому в Суперкубке фаворита нет. Я жду равной, очень хорошей и красивой игры. Будет интересно. Возможно, смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу именно в этом матче. Когда происходит смена тренера, все футболисты пытаются доказать, что они сильнее», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня.