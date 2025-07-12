Джанашия: смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу команде в Суперкубке России

«ЦСКА — хорошая команда, а “Краснодар” — чемпион России, поэтому в Суперкубке фаворита нет. Я жду равной, очень хорошей и красивой игры. Будет интересно. Возможно, смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу именно в этом матче. Когда происходит смена тренера, все футболисты пытаются доказать, что они сильнее», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.