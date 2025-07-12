Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Глава РФС Дюков назвал лучшим решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении РФС вернуть «Оренбург» в Российскую Премьер-Лигу вместо московского «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Ранее столичный клуб исключили из числа участников РПЛ-2025/2026 по подозрению в попытке организации договорных матчей.

«Из тех решений, которые были возможны, “Оренбург” — это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее. Приоритет отдается клубам РПЛ. Это регламент», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Оренбург» вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2024/2025. В активе команды было 19 набранных очков в 30 турах.