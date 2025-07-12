Глава РФС Дюков назвал лучшим решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо»

«Из тех решений, которые были возможны, “Оренбург” — это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее. Приоритет отдается клубам РПЛ. Это регламент», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.