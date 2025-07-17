«Спартак» поборется за защитника из США с «Зенитом», «Реал» расстался еще с одной легендой. Трансферы и слухи дня

«Мы плотно общаемся с турецким клубом. Пока конкретики нет, но высока вероятность, что мы с ними подпишем контракт. Никакого интереса от клубов РПЛ не было. Практически со всеми общались, но никто не заинтересовался. Это связано в том числе и с тем, что Рифат — довольно высокооплачиваемый игрок», — сказал агент РИА Новости.