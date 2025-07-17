«Спартак» поборется за защитника из США с «Зенитом», «Реал» расстался еще с одной легендой. Трансферы и слухи дня

Что в России
Вендел получил астрономическое предложение из Саудовской Аравии
Полузащитник «Зенита» Вендел, который только вернулся в расположение клуба, все еще может покинуть команду. Бразилец получил астрономические предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкий журналист Зафер Эрташ в социальной сети X, где у него более 30 тыс. подписчиков.
Также отмечается, что «Фенербахче» с 22 июня ведет переговоры с «Зенитом», пытаясь убедить Вендела перейти в турецкий клуб. Новая встреча сторон состоится на следующей неделе.
Окончательного решения по имеющимся вариантам игрок пока не принял.
Ожидалось, что этим летом Вендел покинет «Зенит» в рамках договоренности с «Ботафого» по обмену игроками. Однако трансфер не состоялся.
Ахметов перейдет из «Зенита» в «Крылья»
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщается в телеграм-канале «Топи за “Крылья”.
Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать опцию выкупа. Сейчас клубы договариваются о процентном разделении зарплаты футболиста: самарцы не смогут взять на себя ее полностью.
Большую часть прошлого сезона 27-летний Ахметов провел в запасе «Зенита». Он принял участие в 10 матчах Кубка России и в 5 в РПЛ.
«Зенит» и «Спартак» претендуют на колумбийского защитника Москеру
«Зенит» и «Спартак» интересуются правым защитником клуба «Портленд Тимберс» Хуаном Москерой.
Как пишет в социальной сети X колумбийский журналист Карлос Артуро Аранго (128,4 тысяч подписчиков), у 22-летнего футболиста есть предложения от обоих российских клубов.
При этом американский клуб на данный момент не готов расставаться с колумбийским игроком.
Москера выступает за «Портленд» с 2022 года, провел 92 матча, в которых забил 4 гола и сделал 10 голевых передач. Его контракт с клубом MLS действует до конца 2027 года.
Жемалетдинов может подписать контракт с турецким клубом
Владимир Кузьмичев, агент экс-игрока ЦСКА Рифата Жемалетдинова, заявил, что клубы РПЛ не проявляли интерес к полузащитнику.
Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока соглашения с московским «Локомотивом» летом 2024 года. Контракт игрока с армейцами был рассчитан до конца июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. В прошлом месяце армейцы объявили об уходе 28-летнего игрока.
«Мы плотно общаемся с турецким клубом. Пока конкретики нет, но высока вероятность, что мы с ними подпишем контракт. Никакого интереса от клубов РПЛ не было. Практически со всеми общались, но никто не заинтересовался. Это связано в том числе и с тем, что Рифат — довольно высокооплачиваемый игрок», — сказал агент РИА Новости.
Что в мире
Слуцкий остается в Китае
Леонид Слуцкий продолжит работать главным тренером «Шанхай Шэньхуа». Стороны заключили новое соглашение на два года — до конца 2027-го, сообщается на официальных ресурсах китайского клуба.
54-летний российский специалист возглавляет команду с декабря 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» провел 64 матча, в которых одержал 47 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница голов — 143:63.
До этого Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».
Лев будет консультантом сборной Узбекистана
Как стало известно Sport24, бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев действительно ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Узбекистана. Однако на данном этапе обсуждается не позиция главного тренера, а роль консультанта.
«Контакт между сторонами существует, Лев открыт к сотрудничеству. Но речь пока не идет о назначении его главным тренером. Узбекистан предложил ему роль консультанта, который будет курировать подготовку сборной к чемпионату мира», — рассказал источник, близкий к специалисту.
«Внутри УФА нет единой позиции. Некоторые чиновники настаивают на приглашении Лева в качестве главного тренера, считая, что на ЧМ сборной нужен специалист с громким именем. Но другая часть федерации выступает за сохранение Тимура Кападзе: именно он вывел команду на мундиаль. Сам Кападзе не хочет быть помощником и может уйти, если Лева утвердят во главе команды», — добавил второй собеседник.
Как сообщают источники, консультации между сторонами продолжаются: обсуждается формат роли Лева в штабе сборной Узбекистана.
Васкес покинул «Реал»
Защитник «Реала» Лукас Васкес покидает команду, сообщается на сайте мадридцев. Торжественная церемония прощания с 34-летним футболистом пройдет 17 июля.
В своем заявлении «Реал» назвал Васкеса легендой клуба. Лукас пришел в клуб в 2007 году в возрасте 16 лет и играл на всех уровнях молодежной системы. После сезона в аренде в «Эспаньоле» Васкес дебютировал за основной состав «Реала» в сентябре 2015 года.
Васкес провел за «Реал» 402 матча за 10 сезонов. За это время он завоевал 23 трофея. Васкес выиграл 5 Кубков европейских чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании.
Ранее «Реал» расстался с еще одной легендой — Лукой Модричем.
«Ливерпуль» готов выложить за звезду «Ньюкасла» 140 миллионов евро
Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл сумму, которую «Ливерпуль» готов выложить за главную звезду «Ньюкасла» Александера Исака.
Мерсисайдцы подготовили рекордное предложение на 120 миллионов фунтов стерлингов (почти 140 миллионов евро).
Они готовы направить его в том случае, если «сороки» изменят свою переговорную позицию, по которой отказываются продавать шведа за любые деньги.
В прошедшем сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, забив 23 гола и отдав 6 результативных передач.
Автор: Николай Соников