«Краснодар» начнет защиту титула чемпиона России по футболу игрой с «Пари НН»

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, именно «Зенит» будет основным претендентом на чемпионский титул. «Как и все последние сезоны, “Зенит” будет главным фаворитом, так как у них самый сильный состав, — сказал Мостовой ТАСС. — К тому же им надо реабилитироваться за неудачный юбилейный сезон, где они ничего не выиграли. В первом туре у них будет непростой соперник, но я думаю, что они смогут обыграть “Ростов”.