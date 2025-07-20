«Краснодар» начнет защиту титула чемпиона России по футболу игрой с «Пари НН»

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Нижегородцы расположились на 13-й позиции и проиграли в стыковых матчах «Сочи». Одна команде удалось сохранить место в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных «Химок», занявших 12-е место.
Встреча пройдет в Казани, так как на домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов на пресс-конференции выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.
«Краснодар» в межсезонье покинули полузащитники Юрий Газинский, Михайло Баньяц, нападающий Федор Смолов и защитник Кайо. При этом в команду вернулся ряд воспитанников из аренды, а также пришли новые легионеры: защитник Жубал, полузащитник Дуглас Аугусто и нападающий Густаво Сантос. На прошлой неделе краснодарский клуб провел матч за Олимпбет — Суперкубок России, в котором уступил московскому ЦСКА (0:1).
Среди заметных трансферов «Пари НН» можно выделить возвращение нападающего из Гвинеи-Бисау Зе Турбо (настоящее имя Жозе Корреа), а также уход защитников Ильи Агапова, Станислава Магкеева, Кирилла Гоцука, полузащитника Константина Марадишвили и нападающего Александра Кокшарова. Кроме того, на посту главного тренера Виктора Гончаренко сменил Алексей Шпилевский.
В прошлом сезоне команды провели между собой четыре встречи в различных турнирах, три из которых завершились победой «Краснодара», одна осталась за «Пари НН». Воскресный матч начнется в 15:30 мск.
«Зенит» сыграет с «Ростовом»
В другом матче серебряный призер чемпионата петербургский «Зенит» примет финалиста Фонбет — Кубка России «Ростов». Петербуржцы в прошлом сезоне до последнего тура претендовали на победу в РПЛ, однако в итоге уступили «Краснодару». «Ростов» завершил турнир на восьмой позиции.
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, именно «Зенит» будет основным претендентом на чемпионский титул. «Как и все последние сезоны, “Зенит” будет главным фаворитом, так как у них самый сильный состав, — сказал Мостовой ТАСС. — К тому же им надо реабилитироваться за неудачный юбилейный сезон, где они ничего не выиграли. В первом туре у них будет непростой соперник, но я думаю, что они смогут обыграть “Ростов”.
В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре матча, которые завершились победами «Зенита». В матче против «Ростова» за петербургский клуб может дебютировать двукратный чемпион Бразилии полузащитник Жерсон. Встреча начнется в 18:00 мск.
Завершит программу игрового дня матч, в котором грозненский «Ахмат» дома сыграет против казанского «Рубина». «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона и победил екатеринбургский «Урал» в стыковых матчах. «Рубин» стал седьмым.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в РПЛ. Матч между «Ахматом» и «Рубином» начнется в 20:30 мск.