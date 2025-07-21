«Зенит» начал сезон с непростой победы: вице-чемпиону удалось за тайм перевернуть игру с «Ростовом»

«Зенит» впервые за долгие годы вступил в сезон в новом статусе — не чемпиона России. Тем не менее от этого он не перестает быть главным претендентом на победу. По ощущениям, к кампании-2025/26 петербуржцы подошли с еще более серьезным настроем. К тому же подъехало усиление в лице Веги и Жерсона.