«Зенит» начал сезон с непростой победы: вице-чемпиону удалось за тайм перевернуть игру с «Ростовом»

«Зенит» впервые за долгие годы вступил в сезон в новом статусе — не чемпиона России. Тем не менее от этого он не перестает быть главным претендентом на победу. По ощущениям, к кампании-2025/26 петербуржцы подошли с еще более серьезным настроем. К тому же подъехало усиление в лице Веги и Жерсона.
Сергей Семак решил оставить бразильца в первом туре с «Ростовом» на скамейке запасных. Аргентинец же вышел в старте, заняв позицию левого защитника. Дуглас Сантос, для которого бровка родная, передвинулся в центр поля — это одно из главных изменений тренерского штаба питерской команды, которое активно наигрывалось в межсезонье.
Что касается «Ростова», то команда Джонатана Альбы приехала в Петербург в надежде отнять у фаворита хоть какие-то очки. В стартовый состав попали Прохин и Чистяков — лица практически новые для нынешней команды и не чужие для Петербурга. Они, как и Вахания, Одоевский, Тарасов, — воспитанники «Газпром» — Академии.
Результативная ошибка Латышонка
При Валерии Карпине «Ростов» для «Зенита» был удобным соперником, потому что старался показывать смелый футбол и оставлял пространство. При Альбе же стиль желто-синих претерпел косметические изменения: дончане действуют более прагматично, не боятся и «сесть в автобус». Со стартовых минут гости играли достаточно жестко — в первом же единоборстве досталось Веге, а дальше Голенков заехал локтем по зубам Эраковичу, получив желтую.
«Ростов» всеми возможными способами пытался сбить темп. И его не в чем было упрекнуть — план работал. Почти все атаки «Зенита» в первом тайме останавливались перед линией штрафной площади Ятимова. Дальние удары — хорошее оружие против низкого блока, но прицел должен быть поправлен.
У «Зенита» наблюдались проблемы с выходом из обороны. Свободного пространства иногда было настолько мало, что приходилось просто выбивать мяч (а это редкий маневр для вице-чемпиона). И квинтэссенцией всего стала ошибка Латышонка. Вратарь хозяев неудачно сыграл при розыгрыше, попав в Голенкова. Комаров грамотно оценил ситуацию, подработал под правую и наказал хозяев.
На перерыв «Ростов» ушел в качестве лидера, а болельщики в Петербурге очень ждали изменений от Семака. В первую очередь, конечно же, выхода Жерсона.
Гости не удержали преимущество
Тренерский штаб «Зенита» долго тянуть не стал: 25-миллионный бразилец вышел сразу же после перерыва вместе с Дркушичем. Жерсон занял место в центре поля, отправив на фланг обороны Дугласа. Не сказать, что экс-игрок «Фламенго» делал разницу на поле, но и погоды не испортил. Конечно, ему еще нужно время для адаптации.
Во втором тайме «Зенит» оказывал на гостей еще большее давление. И одна из атак закончилась забитым мячом. После удара Луиса Энрике мяч через рикошет добрался до Мантуана и Кассьерры — колумбиец затолкал его в сетку.
Уже через минуту эту парочку заменили, выпустив Соболева и Мостового. Выход Андрея освежил левый фланг, и прорывы стали чаще строиться через него.
«Зенит» мог быстро забить и второй: после углового Дркушич бил практически в упор, но мяч, отскочив от Соболева, отлетел от перекладины.
Тем не менее ростовчане все равно не выстояли. В одной из атак Ятимов нарушил правила на Луисе Энрике, после чего Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар. Мостовой уверенно подошел к точке, выключив нервы, и вывел команду вперед.
«Зенит» забил и третий. Лусиано нанес классный обводящий удар с левой, получив передачу от Энрике. Однако Шафеев после консультации с ВАР-центром отменил гол из-за офсайда.
А уже в добавленное время гости чуть не сравняли — Сулейманов с близкого расстояния пробил в Нино.
2:1 — петербуржцы начинают чемпионат с непростой победы над «Ростовом». Дальше у команды Сергея Семака выезд в Казань.
Роман Кольцов