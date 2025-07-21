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Дуглас Сантос назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос назвал главных конкурентов команды в новом сезоне.

Источник: fc-zenit.ru

«Думаю, и “Спартак”, и “Краснодар”, и ЦСКА — все трое будут конкурентами. Они играют хорошо уже не первый год. Так что нас ждет серьезная борьба, напряженная до самого конца чемпионата. Надеюсь, мы сможем поработать больше и победить», — сказал Сантос в интервью РИА Новости.

По итогам сезона 2024/25 петербургский «Зенит» завершил чемпионат России на втором месте, прервав свою шестилетнюю победную серию в РПЛ. Новым чемпионом страны стал «Краснодар», который впервые в истории клуба завоевал титул, обойдя «Зенит» всего на одно очко.