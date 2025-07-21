Дуглас Сантос назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

«Думаю, и “Спартак”, и “Краснодар”, и ЦСКА — все трое будут конкурентами. Они играют хорошо уже не первый год. Так что нас ждет серьезная борьба, напряженная до самого конца чемпионата. Надеюсь, мы сможем поработать больше и победить», — сказал Сантос в интервью РИА Новости.
По итогам сезона 2024/25 петербургский «Зенит» завершил чемпионат России на втором месте, прервав свою шестилетнюю победную серию в РПЛ. Новым чемпионом страны стал «Краснодар», который впервые в истории клуба завоевал титул, обойдя «Зенит» всего на одно очко.