Бразилец из «Зенита» купил машину за 70 миллионов рублей

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.