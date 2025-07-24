В «Зените» назвали фантазиями информацию об интересе к футболисту сборной США Милевичу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Информация о том, что петербургский «Зенит» сделал предложение аргентинскому «Уракану» о приобретении 50% прав на полузащитника сборной США Матко Милевича, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Ранее журналист Сесар Мерло сообщил на своей странице в X, что «Зенит» сделал предложение «Уракану» по покупке 50% прав на Милевича, остальная часть прав принадлежит футболисту.
«Фантазии», — сказал Медведев в ответ на вопросы о том, действительно ли «Зенит» сделал предложение «Уракану» о приобретении прав Милевича и заинтересован ли клуб в этом игроке.
Милевичу 24 года, он выступает за «Уракан» с января 2025 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. В составе сборной США он провел 2 матча, в которых забил 1 мяч.