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«Спартак» крупно проиграл «Балтике» в РПЛ, заканчивая матч вдевятером

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» проиграли калининградской «Балтике» со счетом 0:3 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Источник: РИА "Новости"

Голы в матче забили Владислав Саусь (49-я минута), Чинонсо Оффор (79), вышедший на замену, и Николай Титков (85).

Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи за удар шипами в ногу сопернику был удален новичок «Спартака» Антон Заболотный. Форвард красно-белых получил прямую красную карточку впервые за 200 матчей, в игре прошлого тура он не отметился результативными действиями, но выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте арбитр Сергей Карасев удалил с поля полузащитника «Спартака» Маркиньоса за вторую желтую карточку.

В предыдущем туре «Балтика» в гостях сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), «Спартак» в первом туре РПЛ дома обыграл «Динамо» из Махачкалы (1:0).

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном», а 30 июля в гостях сыграют с «Ростовом» в групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Балтика» в третьем туре РПЛ 3 августа примет «Оренбург», а 29 июля на выезде встретится с «Акроном» в кубке страны.

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