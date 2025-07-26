«Спартак» крупно проиграл «Балтике» в РПЛ, заканчивая матч вдевятером

Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи за удар шипами в ногу сопернику был удален новичок «Спартака» Антон Заболотный. Форвард красно-белых получил прямую красную карточку впервые за 200 матчей, в игре прошлого тура он не отметился результативными действиями, но выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте арбитр Сергей Карасев удалил с поля полузащитника «Спартака» Маркиньоса за вторую желтую карточку.