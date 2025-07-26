«Локомотив» был идеален в Краснодаре — чемпиона отправил в нокаут дубль Батракова

Второй тур и первая большая игра нового сезона. Как минимум по афише, которой полностью соответствовали еще и стартовые результаты «Краснодара» и «Локомотива». Своим первым соперникам они забили по три безответных мяча, сделав это в совершенно разном стиле. Железнодорожники дожали «Сочи» в концовке, а ее герои — Воробьев и Бакаев — в субботу заслуженно попали в стартовый состав. «Быки» же с чемпионской основательностью громили «Пари НН», выжимая максимум из совсем не очевидных ситуаций.
При этом, действуя с большим запасом прочности, черно-зеленые словно не включали максимальные обороты. Затратили на достижение цели ровно столько сил, сколько требовалось, остальное словно приберегая на «Локо».
В родном городе все было другим. Обеспеченные переполненными трибунами эмоции, скорости, накал борьбы и настрой на нее. Как раз единоборство Кордобы после заброса к штрафной могло принести хозяевам быстрый гол, однако Сперцян не попал в дальний угол. Тогда казалось, моментов еще хватит с запасом. Не забил Эдуард, не заметив возможность вернуть мяч Кривцову; чуть-чуть в площади ворот не успел Кордоба, пытавшийся поразить цель в падении головой…
Моментов и подходов хватало, только «Локо» держал удар, а краеугольными камнями обороны выглядели двое. Карпукас, который после невразумительного прошлого сезона вернулся к своим лучшим настройкам, и Монтес. Мексиканец был хорош в единоборствах и особенно в воздухе. Впрочем, терпение и отдачу демонстрировали все. Естественно, в комплекте с организацией, дисциплиной и четким пониманием выбранного Михаилом Галактионовым плана на игру. А ловить свои шансы на пространстве железнодорожники умеют на зависть многим, и заводилой может выступить практически каждый. В данном случае — Ненахов, который первым потревожил Агкацева выстрелом с дальней дистанции.
И Максим же сыграл ключевую роль в принесшей гостям минимальный перевес по итогам первого тайма атаке. Его включение под блестящую диагональ Сильянова через полполя завершилось подачей в центр штрафной, где воспитанник «Краснодара» Воробьев на мгновение опередил Диего Косту и получил от не видевшего его бразильца по ногам. А как хладнокровно умеет бить с точки Батраков, теперь знает гроза пенальтистов Агкацев. На глазах у приехавшего на игру победителя Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Матвея Сафонова забить его бывшему сменщику до перерыва можно было только так. Баринов в этом убедился, круто исполнив штрафной, но краснодарского вратаря не удивил даже коварный отскок от газона.
Примерный сценарий второго тайма при таком развитии событий был понятен и разве что в нюансах отличался от первых 45 минут. «Быки» большими силами шли вперед, пытаясь усилить давление. Москвичи ловили шансы в контратаках, причем у них задуманное получалось лучше. Бакаев, поймав на финт Черникова, мог как минимум серьезно напрячь вратаря, но того оставил без работы Тормена, принявший мяч на себя. Дальше в ход должны были пойти замены. Не делая их в перерыве, тренеры обычно ждут минут десять, и Мурад Мусаев от классических методов не отошел. Причем наибольшей интерес вызвал выход Дугласа Аугусто, который в первом туре за отведенный ему мини-отрезок не имел возможностей проявить себя.
Бразилец — полузащитник, который умеет если не все, то очень многое. Прошедший закалку в очень интенсивной и атлетичной лиге 1 Дуглас хорош в единоборствах и продвижении мяча, да еще и обладает поставленным ударом. Чтобы это в полной мере оценить, хватило нескольких минут, и неожиданной атаки с острого угла. Пожалуй, это был первый случай, когда Митрюшкину пришлось по-настоящему потрудиться. И данный факт очень показателен в плане оценки качества оборонительной работы «Локомотива». Морозов, например, обезопасил ворота, приняв на себя фирменный дальний удар Черникова. И все это выглядело менее остро, чем комбинация прошедших в пару передач до штрафной Руденко и Батракова, которому не хватило только акцентированного завершения.
Но это в данной ситуации, потому что главный талант железнодорожников все-таки забил — со второй попытки в одной атаке. Причем в более явной ситуации его удар головой эффектно остановил Агкацев, однако Руденко дал Батракову второй шанс. Фолил ли автор дубля на Гонсалесе? Вопрос, как минимум, дискуссионный. А факт — это первое домашнее поражение «быков» в РПЛ с 1 декабря прошлого года. Тогда «быки» получили 0:3 от «Спартака», что глобально ни на что не повлияло.
Вот и сейчас проигрыш чемпиона выглядит как частная история, поэтому никаких эмоциональных выводов как минимум до предстоящей игры с «Динамо» делать не стоит. Это как списывать со счетов глупо удалившегося в Суперкубке Мозеса Кобнана, который своим голом в концовке с подачи Сперцяна добавил игре немного огня.
Ну, а «Локомотив» по-настоящему хорош. Если год назад он только строился, что подразумевало нестабильность, то сейчас железнодорожники выглядят заматеревшей и более основательной командой. Осталось проверить верность первых впечатлений на длинной дистанции.
Андрей Кузичев