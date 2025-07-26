«Локомотив» был идеален в Краснодаре — чемпиона отправил в нокаут дубль Батракова

Бразилец — полузащитник, который умеет если не все, то очень многое. Прошедший закалку в очень интенсивной и атлетичной лиге 1 Дуглас хорош в единоборствах и продвижении мяча, да еще и обладает поставленным ударом. Чтобы это в полной мере оценить, хватило нескольких минут, и неожиданной атаки с острого угла. Пожалуй, это был первый случай, когда Митрюшкину пришлось по-настоящему потрудиться. И данный факт очень показателен в плане оценки качества оборонительной работы «Локомотива». Морозов, например, обезопасил ворота, приняв на себя фирменный дальний удар Черникова. И все это выглядело менее остро, чем комбинация прошедших в пару передач до штрафной Руденко и Батракова, которому не хватило только акцентированного завершения.