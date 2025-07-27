ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
В составе ЦСКА оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У «Ахмата» отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Дарко Тодорович.
ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» не набрал ни одного очка, в стартовом туре команда из Грозного дома уступила казанскому «Рубину» (0:2).
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» в гостях встретится с махачкалинским «Динамо». Обе встречи пройдут 3 августа.
Фабио Челестини
Александр Сторожук
Данил Круговой
45+2′
Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
45+3′
Брайан Мансилья
(Эгаш Касинтура)
15′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
51′
27
Роберту Барбоза Мойзес
40′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
8
Артем Шуманский
49′
17
Кирилл Глебов
9
Алеррандро
68′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
58′
76′
20
Секу Койта
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
76′
86′
8
Мирослав Богосавац
75
Надер Гандри
54′
4
Турпал-Али Ибишев
21
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
75′
70
Абакар Гаджиев
10
Лечи Садулаев
46′
20
Максим Самородов
11
Силва Лима Исмаэл
69′
14
Амин Талаль
13
Мохамед Конате
46′
77
Георгий Мелкадзе
17
Эгаш Касинтура
90′
22
Мехди Заре
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти