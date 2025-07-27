ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» не набрал ни одного очка, в стартовом туре команда из Грозного дома уступила казанскому «Рубину» (0:2).