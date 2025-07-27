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Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.25
П2
1.95
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.20
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.25
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
5.59
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.00
П2
6.27
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Матч ЦСКА - Ахмат, 27 июля 2025, прямая трансляция

Футбол. Премьер-лига
27.07.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Идет 1-й тайм
ЦСКА
0
:
Ахмат
1
Первый тайм: 0:0
Стадион: 
ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)
Москва
Главный судья
Сергей Иванов
Все судьи
Все коэффициенты
П1
4.43
X
3.26
П2
1.93
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Премьер-лига, матч 2 тура. 27 июля 2025 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в городе Москва сойдутся команды «ЦСКА» и «Ахмат». Встреча назначена на 15:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «ЦСКА» - «Ахмат». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
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Чемпионат.com
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат.com
Силва после стандарта навесил на дальнюю штангу вратарской ЦСКА, но мяч перелетел всех и вышел за пределы поля.
Мойзес получил предупреждение за фол на Касинтуре у бровки правого фланга.
Желтая карточка Мойзес (ЦСКА)
Прошла высокая передача из центра поля в штрафную «Ахмата», где Шуманский немного не успел к мячу.
Богосавац с левого фланга навесил в центр штрафной ЦСКА, но защита армейского клуба справилась и вынесла мяч.
Круговой с правого фланга пытался отдать пас в штрафную, но передача в очередной раз была перехвачена.
Алвес жёстко влетел в ноги Силвы и арбитр встречи фиксирует фол. Владение у «Ахмата».
Шуманский прицельно ударил из-за пределов штрафной, но получилось несильно по центру и Ульянов уверенно зафиксировал мяч.
Тодорович сначала отдал неточный пас у штрафной ЦСКА, а потом сфолил на Роше, откровенно схватив последнего за майку.
Круговой убегал в быструю атаку по правому флангу, но слишком сильно отпустил мяч от себя и игрок «Ахмата» выбил его за бровку.
После подачи Садулаева со штрафного Алеррандро сыграл головой и выбил мяч в центр поля.
Садулаев заработал штрафной на левом фланге и игроки «Ахмата» выполнят стандарт.
59% на 41% по владению мячом в пользу ЦСКА. По ударам в створ — 1:0 в пользу «Ахмата».
«Ахмат» выполнил угловой с правого фланга, но Кисляк выбил мяч из штрафной головой у ближней штанги.
Тодорович ударил из-за пределов штрафной низом, но получилось несильно и выстрел заблокировал Роша.
Угловой у ворот «Ахмата» завершился очень высоким навесом, после чего мяч ушёл за лицевую линию, перелетев всех игроков.
Богосавац выполнил высокую передачу в штрафную ЦСКА, где Касинтура едва не допрыгнул до мяча, но немного не хватило. Удар от ворот.
Гандри жёстко ударил по ногам Алеррандро и судья свистит — это фол. Быстрая атака ЦСКА завершилась.
ГОЛ! Касинтура здорово пробежал по левому флангу, отдал пас в штрафную на Мансилью, который оказался ближе всех к воротам и в падении отправил мяч в сетку!
Гол! (0:1) Мяч забил Брайан Мансилья (Ахмат)
Круговой сфолил на Касинтуре у штрафной «Ахмата» и владение мячом перешло к гостям.
Гаич с правого фланга простреливал в штрафную, где оказался Кисляк, но удар у Матвея не получился и мяч был вынесен.
Круговой получил пас от Алеррандро, сместился ближе к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч ушёл выше перекладины.
Алеррандро получил мяч в штрафной на правом фланге, скинул в центр на Кисляка, который плотно пробил низом, но попал в игрока «Ахмата»!
Опасно мяч метался в штрафной ЦСКА, Конате даже пробил, но попал в Виллиана Рошу, который здорово заблокировал удар.
Угловой подал ЦСКА с левого фланга, но данный стандарт ничем опасным не завершился и мяч пришёл в руки к Ульянову.
Вновь прошла дальняя передача на Конате, но Мохамед не успел к мячу и был офсайд.
Прессинг гостей позволил футболистам «Ахмата» завладеть мячом на правом фланге атаки.
Конате имел отличный момент в штрафной ЦСКА! Получил он передачу и пробил в касание, оставшись один перед воротами Акинфеева — мяч пролетел рядом со штангой!
Игроки ЦСКА пытаются подойти к штрафной гостей, но пока безуспешно — «Ахмат» плотно действует в обороне.
Игра в Москве началась. С мячом футболисты «Ахмата».
За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. ЦСКА «горит» в первом домашнем матче сезона! Как же здорово всё разыграл «Ахмат»! LIVE
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Голы
Ахмат
9
Брайан Мансилья
(Эгаш Касинтура)
15′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гаич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
27
Мойзес
40′
3
Данил Круговой
7
Матеус Алвес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Алеррандро
8
Артём Шуманский
Ахмат
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
8
Мирослав Богосавац
11
Исмаэл Силва
42
Мануэл Келиану
17
Эгаш Касинтура
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
7
Лечи Садулаев
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Главные тренеры
Фабио Челестини
Александр Сторожук
Статистика
ЦСКА
Ахмат
Желтые карточки
1
0
Удары в створ
0
1
Угловые
2
1
Фолы
1
2

История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
04.05.2025
Ахмат
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Кубок России
22.10.2024
ЦСКА
1
:
Ахмат
0
Футбол. Премьер-лига
28.09.2024
ЦСКА
3
:
Ахмат
0
Футбол. Кубок России
27.08.2024
Ахмат
0
:
ЦСКА
2
Футбол. Премьер-лига
20.04.2024
ЦСКА
1
:
Ахмат
2
Футбол. Премьер-лига
30.07.2023
Ахмат
2
:
ЦСКА
3
Футбол. Премьер-лига
29.04.2023
Ахмат
1
:
ЦСКА
3

Последние игры

ЦСКА
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
21.07.2025
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Суперкубок России
12.07.2025
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
Футбол. Кубок России
01.06.2025
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Премьер-лига
24.05.2025
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0

Следующий матч

Футбол. Премьер-лига
27.02.2026
Ахмат
:
ЦСКА

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
4.40
3.25
1.93
4.14
3.26
1.90
4.40
3.25
1.93
4.43
3.26
1.89

Выступление в турнире

ЦСКА
Ахмат
Игры
1
1
Ничьи
1
0
Поражения
0
1
Пропущено
0
2
Очки
1
0

Новости команд

ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Матч ЦСКА — «Ахмат» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА примет «Ахмат» во 2-м туре РПЛ. Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА не хочет отпускать Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию об интересе к футболисту со стороны «Аль-Джазиры» из ОАЭ. «Аль-Джазира» заинтересован в Роше, мы ведём переговоры. Но ЦСКА не хочет отпускать игрока«, — сообщили в агентстве Sferico Sport Management корреспонденту “Чемпионата” Марии Куцубеевой.

Матчами с участием «Зенита» и ЦСКА продолжится второй тур РПЛ

«Зенит» сыграет с «Рубином», ЦСКА — с «Ахматом». МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Ахмат», «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) и «Рубин» — «Зенит».

«Правильно сделал». Бубнов — об отказе Пиняева переходить в ЦСКА

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев принял верное решение, отказавшись переходить в ЦСКА. По данным СМИ, армейцы были готовы заплатить за 20-летнего Пиняева отступные в размере 900 млн рублей, но футболист предпочел остаться в «Локомотиве».

Агент Адольфо Гайча подтвердил срыв трансфера нападающего из ЦСКА в «Тальерес»

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, подтвердил срыв трансфера нападающего из российского клуба в «Тальерес». — «Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьёз, — сообщил Пабло Каро корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Источник: трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за новых требований агента и игрока

Стало известно, почему не состоялся трансфер нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в аргентинский «Тальерес». Ранее стало известно, что переход сорвался в последний момент, когда футболист уже готов был выезжать в Кордову.

Источник: трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался в последний момент

Нападающий ЦСКА Адолфо Гайч не перейдет в аргентинский «Тальерес», сообщает журналист Сесар Луис Мерло, у которого 469 тысяч подписчиков в X. Отмечается, что сделка сорвалась в самый последний момент. Клубы согласовали трансфер за 680 тысяч евро, однако условия были изменены. Какая из сторон потребовала изменений, не указывается.

СМИ: ЦСКА договорился с «Унионом» об аренде Верде

Журналист Мерло: ЦСКА договорился с «Унионом» об аренде полузащитника Верде. МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московский ЦСКА договорился с аргентинским футбольным клубом «Унион» об аренде полузащитника Лионеля Верде, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X.

«Тальерес» выкупил нападающего Гайча у ЦСКА за $ 800 тысяч — Мерло

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в аргентинском «Тальересе», сообщил журналист Сесар Луис Мерло на странице в соцсети Х. Тальерес" выкупил Гайча у ЦСКА за 800 тысяч долларов. После прохождения медицинского обследования 26-летний форвард подпишет с латиноамериканским клубом трёхлетний контракт.

«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Антона Швеца после восьми лет в клубе

32-летний центральный полузащитник Антон Швец покинул «Ахмат» в статусе свободного агента. Об уходе опорника из клуба официально сообщила пресс-служба грозненцев. «Восемь лет, преисполненных уймой положительных чувств, эмоций и приятных воспоминаний. Спасибо тебе! Удачи и успехов, Антон!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Файзуллаев успешно прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА. Как сообщает Championat.asia, 21-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в турецкий «Истанбул Башакшехир».

Как Челестини меняет ЦСКА: новая тактика, возросшая роль Кругового, Глебова и Шуманского, поиск альтернатив

Красно-синие перестраиваются после ухода Марко Николича. Самая резонансная смена тренера по окончании прошлого сезона случилась в ЦСКА — Марко Николич внезапно уехал в Грецию, а его место занял Фабио Челестини, обладатель золотого дубля с «Базелем». Что же меняет швейцарский специалист?

РПЛ объявила о переносе матча «Пари НН» — «Локомотив» в Грозный

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном. Об этом пресс-служба чемпионата сообщила в официальном телеграм-канале РПЛ. «По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ “Пари НН” — “Локомотив”. Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск. Матч пройдёт в Грозном на “Ахмат Арене”, дополнительно заявленной клубом “Пари НН” в качестве резервного стадиона.При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

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Экс-игрок ЦСКА Иванов: для Пиняева важнее уехать в Европу, но надо показать себя в России

Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался об отказе футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в армейский клуб. Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался об отказе футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в армейский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить отступные.

«Ахмат» расторг контракт со Швецом

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с полузащитником Швецом. МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» объявил в Telegram-канале об уходе футболиста Антона Швеца. Контракт с 32-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, какие эмоции вызвала у него новость об уходе из ЦСКА после завершения сезона-2024/2025 сербского главного тренера Марко Николича. Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, какие эмоции вызвала у него новость об уходе из ЦСКА после завершения сезона-2024/2025 сербского главного тренера Марко Николича.

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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что ЦСКА пытается приобрести полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева и теперь ждут решения футболиста железнодорожников.

Зайнутдинов стал ближе к переходу в «Динамо», Ахметов отправился в «Крылья Советов», а Рэшфорд — в «Барселону»

Главные трансферные новости и слухи в нашем обзоре. Что в России? «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».
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