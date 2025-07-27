Премьер-лига, матч 2 тура. 27 июля 2025 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в городе Москва сойдутся команды «ЦСКА» и «Ахмат». Встреча назначена на 15:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «ЦСКА» - «Ахмат». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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Силва после стандарта навесил на дальнюю штангу вратарской ЦСКА, но мяч перелетел всех и вышел за пределы поля.
Мойзес получил предупреждение за фол на Касинтуре у бровки правого фланга.
Желтая карточка Мойзес (ЦСКА)
Прошла высокая передача из центра поля в штрафную «Ахмата», где Шуманский немного не успел к мячу.
Богосавац с левого фланга навесил в центр штрафной ЦСКА, но защита армейского клуба справилась и вынесла мяч.
Круговой с правого фланга пытался отдать пас в штрафную, но передача в очередной раз была перехвачена.
Алвес жёстко влетел в ноги Силвы и арбитр встречи фиксирует фол. Владение у «Ахмата».
Шуманский прицельно ударил из-за пределов штрафной, но получилось несильно по центру и Ульянов уверенно зафиксировал мяч.
Тодорович сначала отдал неточный пас у штрафной ЦСКА, а потом сфолил на Роше, откровенно схватив последнего за майку.
Круговой убегал в быструю атаку по правому флангу, но слишком сильно отпустил мяч от себя и игрок «Ахмата» выбил его за бровку.
После подачи Садулаева со штрафного Алеррандро сыграл головой и выбил мяч в центр поля.
Садулаев заработал штрафной на левом фланге и игроки «Ахмата» выполнят стандарт.
59% на 41% по владению мячом в пользу ЦСКА. По ударам в створ — 1:0 в пользу «Ахмата».
«Ахмат» выполнил угловой с правого фланга, но Кисляк выбил мяч из штрафной головой у ближней штанги.
Тодорович ударил из-за пределов штрафной низом, но получилось несильно и выстрел заблокировал Роша.
Угловой у ворот «Ахмата» завершился очень высоким навесом, после чего мяч ушёл за лицевую линию, перелетев всех игроков.
Богосавац выполнил высокую передачу в штрафную ЦСКА, где Касинтура едва не допрыгнул до мяча, но немного не хватило. Удар от ворот.
Гандри жёстко ударил по ногам Алеррандро и судья свистит — это фол. Быстрая атака ЦСКА завершилась.
ГОЛ! Касинтура здорово пробежал по левому флангу, отдал пас в штрафную на Мансилью, который оказался ближе всех к воротам и в падении отправил мяч в сетку!
Гол! (0:1) Мяч забил Брайан Мансилья (Ахмат)
Круговой сфолил на Касинтуре у штрафной «Ахмата» и владение мячом перешло к гостям.
Гаич с правого фланга простреливал в штрафную, где оказался Кисляк, но удар у Матвея не получился и мяч был вынесен.
Круговой получил пас от Алеррандро, сместился ближе к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч ушёл выше перекладины.
Алеррандро получил мяч в штрафной на правом фланге, скинул в центр на Кисляка, который плотно пробил низом, но попал в игрока «Ахмата»!
Опасно мяч метался в штрафной ЦСКА, Конате даже пробил, но попал в Виллиана Рошу, который здорово заблокировал удар.
Угловой подал ЦСКА с левого фланга, но данный стандарт ничем опасным не завершился и мяч пришёл в руки к Ульянову.
Вновь прошла дальняя передача на Конате, но Мохамед не успел к мячу и был офсайд.
Прессинг гостей позволил футболистам «Ахмата» завладеть мячом на правом фланге атаки.
Конате имел отличный момент в штрафной ЦСКА! Получил он передачу и пробил в касание, оставшись один перед воротами Акинфеева — мяч пролетел рядом со штангой!
Игроки ЦСКА пытаются подойти к штрафной гостей, но пока безуспешно — «Ахмат» плотно действует в обороне.
Игра в Москве началась. С мячом футболисты «Ахмата».
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
ЦСКА примет «Ахмат» во 2-м туре РПЛ. Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Главные трансферные новости и слухи в нашем обзоре. Что в России? «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».