41′ Силва после стандарта навесил на дальнюю штангу вратарской ЦСКА, но мяч перелетел всех и вышел за пределы поля.

40′ Мойзес получил предупреждение за фол на Касинтуре у бровки правого фланга.

40′ Желтая карточка Мойзес ( ЦСКА )

39′ Прошла высокая передача из центра поля в штрафную «Ахмата», где Шуманский немного не успел к мячу.

38′ Богосавац с левого фланга навесил в центр штрафной ЦСКА, но защита армейского клуба справилась и вынесла мяч.

35′ Круговой с правого фланга пытался отдать пас в штрафную, но передача в очередной раз была перехвачена.

34′ Алвес жёстко влетел в ноги Силвы и арбитр встречи фиксирует фол. Владение у «Ахмата».

32′ Шуманский прицельно ударил из-за пределов штрафной, но получилось несильно по центру и Ульянов уверенно зафиксировал мяч.

30′ Тодорович сначала отдал неточный пас у штрафной ЦСКА, а потом сфолил на Роше, откровенно схватив последнего за майку.

28′ Круговой убегал в быструю атаку по правому флангу, но слишком сильно отпустил мяч от себя и игрок «Ахмата» выбил его за бровку.

27′ После подачи Садулаева со штрафного Алеррандро сыграл головой и выбил мяч в центр поля.

26′ Садулаев заработал штрафной на левом фланге и игроки «Ахмата» выполнят стандарт.

25′ 59% на 41% по владению мячом в пользу ЦСКА. По ударам в створ — 1:0 в пользу «Ахмата».

23′ «Ахмат» выполнил угловой с правого фланга, но Кисляк выбил мяч из штрафной головой у ближней штанги.

22′ Тодорович ударил из-за пределов штрафной низом, но получилось несильно и выстрел заблокировал Роша.

20′ Угловой у ворот «Ахмата» завершился очень высоким навесом, после чего мяч ушёл за лицевую линию, перелетев всех игроков.

19′ Богосавац выполнил высокую передачу в штрафную ЦСКА, где Касинтура едва не допрыгнул до мяча, но немного не хватило. Удар от ворот.

17′ Гандри жёстко ударил по ногам Алеррандро и судья свистит — это фол. Быстрая атака ЦСКА завершилась.

15′ ГОЛ! Касинтура здорово пробежал по левому флангу, отдал пас в штрафную на Мансилью, который оказался ближе всех к воротам и в падении отправил мяч в сетку!

15′ Гол! ( 0:1 ) Мяч забил Брайан Мансилья ( Ахмат )

14′ Круговой сфолил на Касинтуре у штрафной «Ахмата» и владение мячом перешло к гостям.

12′ Гаич с правого фланга простреливал в штрафную, где оказался Кисляк, но удар у Матвея не получился и мяч был вынесен.

11′ Круговой получил пас от Алеррандро, сместился ближе к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч ушёл выше перекладины.

9′ Алеррандро получил мяч в штрафной на правом фланге, скинул в центр на Кисляка, который плотно пробил низом, но попал в игрока «Ахмата»!

8′ Опасно мяч метался в штрафной ЦСКА, Конате даже пробил, но попал в Виллиана Рошу, который здорово заблокировал удар.

8′ Угловой подал ЦСКА с левого фланга, но данный стандарт ничем опасным не завершился и мяч пришёл в руки к Ульянову.

6′ Вновь прошла дальняя передача на Конате, но Мохамед не успел к мячу и был офсайд.

5′ Прессинг гостей позволил футболистам «Ахмата» завладеть мячом на правом фланге атаки.

3′ Конате имел отличный момент в штрафной ЦСКА! Получил он передачу и пробил в касание, оставшись один перед воротами Акинфеева — мяч пролетел рядом со штангой!

3′ Игроки ЦСКА пытаются подойти к штрафной гостей, но пока безуспешно — «Ахмат» плотно действует в обороне.

1′ Игра в Москве началась. С мячом футболисты «Ахмата».

0′ За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. ЦСКА «горит» в первом домашнем матче сезона! Как же здорово всё разыграл «Ахмат»! LIVE

0′ У ЦСКА туго с новичками: Пиняев отказал, с Садулаевым — пауза. А нужны не только вингеры

0′ Подробно разобрали большой трансфер из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» с Эльвином Керимовым. «Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана