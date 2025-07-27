«Рубин» — «Зенит»: Даку, Дркушич, Мостовой, Жерсон выйдут в старте, Безруков, Вега, Соболев, Гонду — в запасе

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Запасные: Нигматуллин, Ежов, Нижегородов, Безруков, Ломовицкий, Апшацев, Иванов, Зотов, Чумич, Юкич, Мукба, Васильев,
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Запасные: Адамов, Кержаков, Горшков, Адамов, Алип, Лобов, Вега, Михайлов, Ерохин, Соболев, Гонду, Шилов.
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