Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.33
П2
4.87
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2

Талалаев — о судействе в матчах «Спартака»: «Казарцев и Карасев были последовательны»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в матчах «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Во втором туре калининградцы победили красно-белых со счетом 3:0.

— Вторая желтая карточка Маркиньосу довольно дискуссионная. Некоторые специалисты считают, что бразильца нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд.

— Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.

— То есть не готовы ответить на вопрос, понравилась ли вам работа Карасева?

— Понимаете, дело ведь не в отдельных эпизодах, решениях. А в той линии поведения, которую выбирает тот или иной арбитр. Я был на матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала. И мне было абсолютно понятно то, что делал Казарцев. Поэтому я его и похвалил потом в телестудии. Рефери сразу же задал определенную планку ведения единоборств и следовал ей все 90 минут.

То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется — последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но со «Спартаком» такого не было.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти