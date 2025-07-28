Талалаев — о судействе в матчах «Спартака»: «Казарцев и Карасев были последовательны»

То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется — последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но со «Спартаком» такого не было.