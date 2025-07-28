«Матч европейского уровня». Колыванов — об игре 2-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином»

«Классный матч получился между “Зенитом” и “Рубином”. Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты — матч завораживал. Второй тайм получился такой — как по острию ножа ходишь. “Зенит” сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. “Рубину” нужно отдать должное — они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь 2-й тур», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».