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«Матч европейского уровня». Колыванов — об игре 2-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином»

Известный тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» (2:2).

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла накануне, 27 июля.

«Классный матч получился между “Зенитом” и “Рубином”. Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты — матч завораживал. Второй тайм получился такой — как по острию ножа ходишь. “Зенит” сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. “Рубину” нужно отдать должное — они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь 2-й тур», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.

Рубин
2:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
27.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Рубин
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Зенит
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Статистика
Рубин
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
17
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти