«Мы не имеем права так играть!» Как объяснить три поражения «Краснодара» на старте сезона

«В эпизодах с пропущенными голами у нас были грубейшие ошибки. Не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет! Вот эти вывески чемпионства — всё нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с “Локомотивом”, и с ЦСКА, и с “Крыльями Советов”, но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас либо возвращаемся на землю, либо это всё будет продолжаться. Второй тайм — нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Моменты с пропущенными голами недопустимы».