Денис Макаров: «С “Балтикой” не было осечки — просто старт сезона всегда тяжелый»

— Ну если Глеб (Данил Глебов. — «Известия») уже давно с нами, ещё с зимы, да и Ванька с Максом (Иван Сергеев и Максим Осипенко. — «Известия») уже больше месяца в «Динамо» и вполне освоились, то Бахе (Бахтиёр Зайнутдинов. — «Известия»), который только-только приехал в Москву, еще тяжело. Тем более он много пропустил из-за травмы в своем предыдущем клубе. Но я думаю, он быстро наберет форму. А то, что все наши новички — качественные футболисты, сомнений нет. И они нам помогут. Тот же Сергеев уже начал забивать голы. Уверен, другие ребята тоже пользу «Динамо» принесут и оправдают ожидания.