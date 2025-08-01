Денис Макаров: «С “Балтикой” не было осечки — просто старт сезона всегда тяжелый»

Московское «Динамо» провело первые официальные матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Все они прошли дома. Сначала бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1) в чемпионате России, затем в этом же турнире минимально выиграли у «Ростова» (1:0), а на этой неделе удачно стартовали в Кубке страны, вырвав в концовке волевую победу над «Сочи» (3:2).
Решающий гол в кубковой игре капитан команды Даниил Фомин забил с передачи Дениса Макарова, который при Карпине получает всё больше игрового времени. Он постепенно возвращается в основной состав после того, как с весенней части позапрошлого сезона больше года находился в глухом запасе при предыдущем главном тренере Марцеле Личке.
В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от первых матчей при Карпине и рассказал, как набирает форму после долгого нахождения вне основы.
— Вы всё больше получаете игрового времени в официальных матчах, против «Сочи» в Кубке России отыграли от первой до последней минуты. Ждете, что теперь столько же будете находиться на поле в чемпионате?
— Я просто отрабатываю каждый эпизод на поле и стараюсь помогать команде.
— В нашем недавнем интервью после одного из товарищеских матчей в межсезонье вы позитивно отзывались о работе под руководством Карпина. Сейчас после первых официальных матчей сезона можете сказать то же самое?
— Я скажу даже больше. У нас очень позитивная обстановка в команде. Мне очень нравится то, как идет работа и в плане подготовки, и в плане тактики. В принципе, первые матчи в чемпионате и Кубке показывают, что мы на правильном пути. Мне всё нравится, как и команде. Нас всех всё устраивает, и мы работаем дальше, чтобы прибавлять еще больше.
— В том же интервью вы говорили, что при Карпине «Динамо» пытается играть в футбол, похожий на тот, который ставил вам Сандро Шварц в 2020—2022 годах, с высокой интенсивностью и постоянным прессингом. Сейчас на практике в официальных матчах получается подобное исполнять?
— Плюс-минус стараемся играть в такой футбол. Пока нельзя сказать, что у всех в команде это получается в каждом матче. Но мы стараемся играть именно в такой футбол и работаем над этим. Думаю, на всё нужно время, чтобы максимально играть так, как мы хотим. Нельзя такое построить за одну-две игры, так что всё нормально — уверен, мы еще прибавим.
— При Карпине команда после матчей сразу же проводит восстановительные упражнения, из-за чего уходит со стадиона гораздо позже обычного. Сложно выдерживать такие нагрузки и помогает ли это?
— Нет, сложного тут ничего нет. Это для нас только лучше, чтобы мы восстанавливались сразу после матчей. Никто не против — всем только на пользу это. Мы принимаем эти требования тренерского штаба.
— При ком из тренеров были наиболее тяжёлые сборы?
— Валерий Георгиевич точно войдёт в тройку (улыбается). Шварц, Слуцкий, Карпин — я бы так назвал тройку тренеров с самыми тяжелыми занятиями в моей карьере.
— У вас на старте сезона была осечка в виде домашней ничьи с «Балтикой» в чемпионате (1:1). После того как калининградцы на прошлой неделе разгромили в гостях «Спартак» (3:0), не было в голове мысли, что «Динамо» легко отделалось в игре с этой командой?
— Да нет, тем более у нас с «Балтикой» не то чтобы была осечка. Просто старт сезона всегда бывает тяжелым. С каждым туром мы будем набирать форму и играть всё более уверенно, так что ничего страшного не случилось.
— Как новички «Динамо» адаптируются в команде?
— Ну если Глеб (Данил Глебов. — «Известия») уже давно с нами, ещё с зимы, да и Ванька с Максом (Иван Сергеев и Максим Осипенко. — «Известия») уже больше месяца в «Динамо» и вполне освоились, то Бахе (Бахтиёр Зайнутдинов. — «Известия»), который только-только приехал в Москву, еще тяжело. Тем более он много пропустил из-за травмы в своем предыдущем клубе. Но я думаю, он быстро наберет форму. А то, что все наши новички — качественные футболисты, сомнений нет. И они нам помогут. Тот же Сергеев уже начал забивать голы. Уверен, другие ребята тоже пользу «Динамо» принесут и оправдают ожидания.
— Вы после простоя длиной больше года, когда почти не играли при Марцеле Личке, уже набрали достаточную игровую и физическую форму, чтобы выдерживать матчи без замен и постоянно совершать результативные действия вроде голевой передачи в концовке матча с «Сочи»?
— Конечно, когда ты играешь всё больше времени в товарищеских матчах, а потом тебе доверяют выходить на поле в официальных, состояние становится лучше, особенно когда ты отыграл весь матч, как было у меня с «Сочи». Да, с каждым разом я становлюсь всё увереннее. И это только начало.
— В том состоянии, в котором сейчас команда, можно бороться за чемпионство?
— Впереди целый чемпионат. Мы идем от игры к игре. Каждый следующий матч — самый важный. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то понятно, что финишируем первыми. Но об этом сейчас не думаем — просто всё внимание уделяем только каждой следующей игре.
Алексей Фомин