Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.31
П2
6.00
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.35
П2
5.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.09
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.05
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
3
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Педро, Кассьерра, Вендел, Жерсон, Мостовой.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Гаич, Кисляк, Алеррандро, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов.

«Зенит» сыграет с ЦСКА 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше