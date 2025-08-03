«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА пока не проигрывает под руководством Фабио Челестини. Со швейцарцем команда провела пять матчей, в которых одержала три победы и дважды сыграла вничью. За это время армейцы смогли выиграть Суперкубок России, переиграв в матче за трофей победителя прошлого национального первенства «Краснодар» (1:0).