«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром-Арене».
В составе «Зенита» забитым мячом отметился Александр Соболев (76-я минута, с пенальти). У ЦСКА отличился Алеррандро (33). Бразильский нападающий забил первый гол за армейцев в девятом матче в составе команды.
ЦСКА пока не проигрывает под руководством Фабио Челестини. Со швейцарцем команда провела пять матчей, в которых одержала три победы и дважды сыграла вничью. За это время армейцы смогли выиграть Суперкубок России, переиграв в матче за трофей победителя прошлого национального первенства «Краснодар» (1:0).
По итогам трех туров «Зенит» и ЦСКА имеют по 5 очков, занимая 6-е и 7-е место соответственно. В следующем матче чемпионата России ЦСКА примет казанский «Рубин», «Зенит» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата». Встречи пройдут 9 августа.
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Желтая карточка
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти