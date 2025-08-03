Соболев: в «Зените» воспринимают ничью с ЦСКА как поражение

«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги. В составе «Зенита» забитым мячом отметился Соболев (76-я минута, с пенальти). У ЦСКА отличился Алеррандро (33).