Соболев: в «Зените» воспринимают ничью с ЦСКА как поражение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» воспринимают ничью с ЦСКА как поражение. Об этом журналистам заявил форвард петербургского клуба Александр Соболев.
«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги. В составе «Зенита» забитым мячом отметился Соболев (76-я минута, с пенальти). У ЦСКА отличился Алеррандро (33).
«Конечно, — ответил Соболев на вопрос, воспринимается ли в команде ничья как поражение. — “Зенит” всегда на победу играет».
После трех матчей «Зенит» с 5 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» 9 августа.
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти