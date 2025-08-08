Ричмонд
Черчесов возвращается в РПЛ, а Станкович цепляется из последних сил. Важнейший тур для многих тренеров лиги

Чего мы ждем в 4-м туре нового сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Спартак»: сложнейший календарь красно-белых начинается

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 18:00
Локомотив
-
Спартак
-

У московских клубов перед очной встречей диспозиция максимально разная. Пока фанаты «Локо» переживают всплеск эйфории, болельщики «Спартака» всерьез думают над тем, стоит ли продолжать дальнейший путь с Деяном Станковичем. В этом плане результат дерби может стать судьбоносным — если красно-белые проиграют, не показав ничего выдающегося, в самом скором времени возможны новости с пометкой «срочно».

Тут вопросы в первую очередь к рассудительности спартаковцев. Психозы начались еще в конце прошлого сезона, когда в кубковом матче с «Ростовом» удалились не только два игрока, но и тренер. Летом тренд продолжается — почти половину игрового времени в чемпионате «Спартак» провел в меньшинстве. Можно, конечно, кивать в сторону несправедливости судей, но это уже перестал делать даже Станкович. Очевидно, в команде что-то не так.

Старт должен был быть для красно-белых спокойным: домашние матчи с «Балтикой» и махачкалинским «Динамо» и последующий выезд к «Акрону» точно не предвещали чего-то титанически сложного. Но результат мы видим — 11-е место в таблице, 2 забитых гола и 3 красные карточки. Теперь лафа для «Спартака» закончилась — в ближайших пяти турах предстоят матчи с «Локомотивом», «Зенитом», «Рубином» и «Динамо». Либо красно-белые активизируют все внутренние ресурсы и преображаются, либо рискуют стать вторым клубом после «Ахмата», который сменит главного тренера.

Для «Локо» же ситуация отличная — девять очков в трех матчах, первое место в таблице, а поражение от ЦСКА в Кубке вряд ли кто-то воспринял всерьез. С атакой полный порядок, забивают больше всех в лиге. Но вот оборона начинает напрягать — в последнем туре с «Пари НН» Антону Митрюшкину пришлось совершить восемь сейвов, да и счет 3:2 говорит сам за себя. Посмотрим, нарастающая ли это проблема, либо просто единоматчевый спад.

«Ахмат» — «Зенит»: как стартует Черчесов?

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 20:30
Ахмат
-
Зенит
-

Станислав Черчесов возвращается в российский футбол. И это уже большой повод включить его первый матч у руля «Ахмата» в свою программу на выходные. Конечно, можно много спорить о том, справедливо ли уволили Александра Сторожука. С одной стороны, четыре поражения в четырех матчах сезона — показатель однозначный. С другой, в каждой из этих встреч грозненцы не смотрелись мальчиками для битья и сражались на равных. Интересный факт — на данный момент «Ахмат» является лидером по числу ударов в РПЛ (49). Но решение принято, так что ждем, что из этого получится.

Черчесов говорит, что нынешний сезон станет переходным, но сейчас важен в первую очередь эмоциональный аспект. Раньше «Ахмат» частенько отбирал очки у «Зенита» на своем поле — если получится это сделать и сейчас, то команда получит серьезную эндорфиновую подпитку после неудачного старта.

Что касается питерцев, то для них начало новой кампании точно нельзя назвать удачным. Пять очков в трех матчах и пропущенные голы в каждой игре — это не то, чего ждут от команды, намеренной вернуть себе трон. Неуверенно действуют и Латышонок, и защитники, в атаке никак не удается нащупать баланс, звездный новичок Жерсон пока не поставил магию на поток.

Но главный вопрос — а что творится с Глушенковым? Максим был однозначно лучшим игроком первой части прошлого сезона, а сейчас скорее мешает команде, чем помогает ей. Матч с «Ахматом» — шанс и для него, и для всей команды начать с чистого листа. Соперник зенитовцам точно по зубам.

ЦСКА — «Рубин»: Челестини почти без состава

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 15:45
ЦСКА
-
Рубин
-

Пересобирать состав прямо по ходу сезона — страшный сон для любого тренера. Особенно для того, который пришел в клуб недавно. Фабио Челестини попал как раз в такую ситуацию. Еще до старта РПЛ ЦСКА покинули четверо игроков, недавно уехали Файзуллаев, Келлвен и Мухин, на очереди Виллиан Роша и, возможно, Секу Койта. Из новичков же — только Матеус Алвес и арендованный Лионель Верде. Очевидно, команде нужно не только качественное, но и количественное усиление, чтобы бороться за высокие места. Даже с учетом того, что скоро должен приехать колумбийский вингер Даниэль Руис.

Пока армейцы справляются с набором, который есть. И, надо признаться, выходит неплохо. Да, качество игры оставляет желать лучшего, но ведь очки набираются. Если получится победить и «Рубин», за стартовый отрезок сезона ЦСКА и лично Челестини можно будет поставить как минимум четверку с плюсом.

Но казанцы набрали очень приличный ход: не сказать, что атакуют много, зато качественно — при 26 ударах по воротам (четвертое место с конца) команда Рашида Рахимова забила шесть голов (четвертые в лиге). Такая эффективность обеспечивается в первую очередь контратакующей моделью и формой Мирлинда Даку.

Интригует и вратарская дуэль. Игорь Акинфеев — пока лучший в этом сезоне по проценту отраженных ударов (87,5), вторую строчку делят рубиновец Евгений Ставер, Тимур Магомедов и Сергей Песьяков (85,7). Вряд ли мы увидим много моментов, потому спокойствие и уверенные действия голкиперов должны сыграть решающее значение.

С «Рубином» в последнее время у ЦСКА не клеится — всего одна победа в восьми матчах. Но это лишь цифры, которые перестанут что-либо значить сразу после стартового свистка.

«Оренбург» — «Краснодар»: чемпион снова без ключевого новичка

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 10.08.2025, 15:30
Оренбург
-
Краснодар
-

Для «Краснодара» сейчас настает ответственный момент. Победа над «Оренбургом», особенно уверенная, должна закрыть разговоры о неоднозначном стартовом отрезке. Как и в прошлом сезоне, «быки» в первый месяц нового сезона не впечатляют. Но победа над «Динамо» в третьем туре может начать позитивную тенденцию, которая перекроет впечатления от проигранного Суперкубка и поражений от «Локомотива» с «Крыльями Советов». Главная претензия к чемпиону — эффективность в атаке. Команде Мусаева явно недостает свежести мысли. Решить проблему должен Гаэтан Перрен, лучший ассистент прошлого сезона лиги 1 (наряду с Райаном Шерки, этим летом перешедшим в «Манчестер Сити»). Но французский новичок получил травму и пропустит несколько недель, так что пока придется обходиться имеющимся ресурсом.

В любом случае побеждать «Оренбург» «Краснодар» должен. Тем более Владимир Слишкович остался без ключевого игрока обороны Алексея Татаева, получившего красную карточку в прошлом туре. За оренбуржцев говорят родной синтетический газон и раннее начало матча, что окажет влияние на соперника, учитывая его непростую логистику. В общем, скорее всего, результат «Краснодару» придется вырывать на зубах. Характер — то, что отличает по-настоящему чемпионскую команду. Время его показать.

«Сочи» — «Динамо»: когда Карпин реанимирует атаку?

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 10.08.2025, 18:00
Сочи
-
Динамо
-

Ох, сколько же негатива вылилось на Валерия Карпина на его дебютном отрезке в «Динамо». Нечего спорить, ругают бело-голубых за дело: в центре поля не хватает интенсивности, а нападение попросту не работает (о чем говорит ноль в графе «Удары в створ» в матче с «Краснодаром»). Явно большего мы все ждали от Ярослава Гладышева, героя весны, который этим летом внезапно затух. Очень не хватает креатива Бителло. От развеселого «Динамо» Лички не осталось почти ничего — внезапно команда попросту разучилась атаковать. Хочется верить, что это лишь момент притирки к новому тренеру и в ближайшее время качество игры пойдет вверх.

Матч с «Сочи» — отличная возможность начать позитивный тренд. У новичка РПЛ ни одного набранного балла и разница мячей 1−9 в первых трех турах. Роберт Морено говорит, что такие результаты — следствие позднего начала работы на трансферном рынке. И тренер прав, из-за бюрократических проволочек «Сочи» пришлось готовиться к выступлениям в элите в форс-мажорном режиме. Но если в ближайшее время южане не наберут хотя бы одно очко, российский вояж испанца может закончиться совсем скоро.

