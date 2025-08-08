Черчесов возвращается в РПЛ, а Станкович цепляется из последних сил. Важнейший тур для многих тренеров лиги

Станислав Черчесов возвращается в российский футбол. И это уже большой повод включить его первый матч у руля «Ахмата» в свою программу на выходные. Конечно, можно много спорить о том, справедливо ли уволили Александра Сторожука. С одной стороны, четыре поражения в четырех матчах сезона — показатель однозначный. С другой, в каждой из этих встреч грозненцы не смотрелись мальчиками для битья и сражались на равных. Интересный факт — на данный момент «Ахмат» является лидером по числу ударов в РПЛ (49). Но решение принято, так что ждем, что из этого получится.