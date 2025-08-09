Футболисты «Локомотива» сыграют против «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет на своем поле против столичного «Спартака» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «РЖД-Арене».
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и является единственной командой, не потерявшей очки в трех турах. «Спартак» неудачно начал сезон: в активе красно-белых всего четыре очка по итогам трех туров, они располагаются на 11-й строчке.
Противостояние команд ведется с 1926 года. За это время было сыграно 179 матчей в различных турнирах, 98 из которых завершились победой «Спартака» и 42 — «Локомотива». В прошлом сезоне «Локомотив» обыграл «Спартак» дома со счетом 3:1 и уступил в гостях (2:5). «Локомотив» готов будет выставить свой сильнейший состав, железнодорожники подошли к матчу без потерь лидеров из-за травм или дисквалификаций. «Спартаку» не помогут нападающий Тео Бонгонда и защитник Даниил Хлусевич. Также команду покинул защитник Никита Чернов, перешедший в аренду в самарские «Крылья Советов».
По мнению двукратного обладателя Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрия Булыкина, железнодорожники находятся в лучшем состоянии, чем их соперники, поэтому они будут фаворитами матча.
«Пока “Локомотив” показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а “Спартак”, напротив, в чемпионате ничего не показал, — сказал Булыкин ТАСС. — Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что “Локомотив” сегодня сильнее, железнодорожники сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же встреча будет у них дома. Я думаю, что “Локомотив” победит со счетом 2:1».
Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что матч завершится вничью.
«Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью», — добавил собеседник агентства.
Матч начнется в 18:00 мск.
Черчесов проведет первый матч в РПЛ за 10 лет
В другом матче игрового дня грозненский «Ахмат» примет петербургский «Зенит». «Ахмат» без набранных очков занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Зенит», который набрал пять очков, идет седьмым. 5 августа руководство грозненского клуба отправило в отставку главного тренера Александра Сторожука. На этот пост назначили бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
После ухода в 2015 году из московского «Динамо» Черчесов больше не работал в российских клубах. За это время он успел вывести сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, дважды привести «Ференцварош» к победам в чемпионате Венгрии, а также безуспешно поработать со сборной Казахстана. В беседе с ТАСС специалист обозначил, что его целью является исправление положения дел «Ахмата» в турнирной таблице.
«Мы занимаемся тем, чтобы исправить турнирное положение. Информация дозированно доводится [до футболистов], чтобы она как-то усваивалась. Ситуация сама с собой не справляется, ее нужно спокойно и целенаправленно исправлять. Естественно, цель и задача исправить эту ситуацию есть», — сказал Черчесов.
В прошлом сезоне команды сыграли между собой пять раз, и все матчи завершились победой «Зенита». В последний раз «Ахмат» обыгрывал петербургский клуб в 2022 году. Матч начнется в 20:30 мск.
ЦСКА сыграет с «Рубином», «Крылья Советов» примут «Балтику»
Также в субботу бронзовый призер чемпионата и действующий обладатель Кубка России столичный ЦСКА на своем поле встретится с казанским «Рубином». На данный момент «Рубин» занимает четвертое место, имея в активе семь очков. ЦСКА расположился на восьмой позиции, набрав пять очков. Обе команды пока еще не проигрывали в этом сезоне. В прошлом сезоне ЦСКА и «Рубин» сыграли четыре матча между собой, три из которых завершились вничью и один — победой армейцев. Матч начнется в 15:30 мск.
В этот день в Самаре пройдет матч между «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Оба клуба набрали по семь очков, однако по дополнительным показателям самарцы идут на втором месте, а калининградцы — на третьем. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2023/24, тогда они обменялись гостевыми победами со счетом 2:1. Матч начнется в 13:30 мск.