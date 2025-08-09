Футболисты «Локомотива» сыграют против «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ

«Пока “Локомотив” показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а “Спартак”, напротив, в чемпионате ничего не показал, — сказал Булыкин ТАСС. — Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что “Локомотив” сегодня сильнее, железнодорожники сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же встреча будет у них дома. Я думаю, что “Локомотив” победит со счетом 2:1».