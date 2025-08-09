Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне

Однако романтичный флёр вскоре разбился о суровую реальность. И общественность заговорила уже иначе. В духе — не может команда без легионеров в составе выигрывать титулы. Не без исключений, конечно. Вспомнить тот же «Локомотив» сезона-2017/2018, когда легионеры не преобладали. Но при этом играли важную роль, если говорим о Фернандеше, Чорлуке или Эдере. У нынешнего «Локо» таких нет. Поэтому примерно с 12-го тура прошлого сезона они начали сыпаться. Не хватало энергии, лидеров и обыкновенного куража. Появились травмы, а соперники подстроились под Батракова и научились ему противодействовать. Итог — скомканный конец года и провальная весна. Второму уже никто не удивился. Ведь зимой реальное усиление так и не подъехало.