ЦСКА разгромил «Рубин» в 600-м матче Акинфеева в чемпионатах России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (22). Он провел все карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз — суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.