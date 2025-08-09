Ричмонд
ЦСКА разгромил «Рубин» в 600-м матче Акинфеева в чемпионатах России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Кирилл Глебов (7-я и 44-я минуты), Данил Круговой (29), Игорь Дивеев (33) и Тамерлан Мусаев (56).

У казанцев мяч на счету Мирлинда Даку (40).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (22). Он провел все карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз — суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

ЦСКА набрал 8 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» потерпел первое поражение в сезоне и занимает пятое место, имея в активе 7 очков.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини 17 августа в гостях сыграют с московским «Динамо», а 12 августа на выезде проведут матч против тольяттинского «Акрона» в Фонбет — Кубке России. «Рубин» в пятом туре РПЛ дома примет «Ростов», а 12 августа в гостях встретится с петербургским «Зенитом» в кубке страны.

