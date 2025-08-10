Футболисты «Динамо» сыграют против «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграет в гостях против «Сочи» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Фишт».
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе четыре очка по итогам трех матчей. «Сочи» идет на последней, 16-й позиции, проиграв все три матча.
В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Победу со счетом 3:2 одержало «Динамо».
По мнению бывшего футболиста «Динамо» Дмитрия Булыкина, столичный клуб будет явным фаворитом матча: «Я думаю, что “Сочи” абсолютно не готов к сезону. У “Динамо” тоже не все пока получается, но класс игроков у них значительно выше. Для меня “Динамо” является явным фаворитом, не исключено, что будет крупная победа».
Матч начнется в 18:30 мск.
«Краснодар» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Пари НН»
В первом матче игрового дня «Оренбург» сыграет на своем поле с действующим чемпионом страны «Краснодаром». Краснодарцы набрали шесть очков и на данный момент занимают шестое место. «Оренбург» с двумя очками идет на 13-й строчке.
В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. Обе встречи завершились победой «Краснодара». Матч начнется в 15:30 мск.
В другом матче «Ростов» примет «Пари Нижний Новгород». Оба клуба проиграли по три матча, однако по дополнительным показателям «Ростов» (14-е место) находится выше нижегородцев (15). В прошлом сезоне «Ростов» и «Пари НН» сыграли два матча в РПЛ. Дома ростовчане победили со счетом 4:0, а в гостях сыграли вничью (1:1). Матч начнется в 20:30 мск.