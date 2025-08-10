Футболисты «Динамо» сыграют против «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

По мнению бывшего футболиста «Динамо» Дмитрия Булыкина, столичный клуб будет явным фаворитом матча: «Я думаю, что “Сочи” абсолютно не готов к сезону. У “Динамо” тоже не все пока получается, но класс игроков у них значительно выше. Для меня “Динамо” является явным фаворитом, не исключено, что будет крупная победа».