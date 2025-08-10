Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Футболисты «Динамо» сыграют против «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве в Кубке России, победу со счетом 3:2 одержало «Динамо».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 10.08.2025, 18:00
Сочи
-
Динамо
-

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграет в гостях против «Сочи» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Фишт».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе четыре очка по итогам трех матчей. «Сочи» идет на последней, 16-й позиции, проиграв все три матча.

В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Победу со счетом 3:2 одержало «Динамо».

По мнению бывшего футболиста «Динамо» Дмитрия Булыкина, столичный клуб будет явным фаворитом матча: «Я думаю, что “Сочи” абсолютно не готов к сезону. У “Динамо” тоже не все пока получается, но класс игроков у них значительно выше. Для меня “Динамо” является явным фаворитом, не исключено, что будет крупная победа».

Матч начнется в 18:30 мск.

«Краснодар» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Пари НН»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 10.08.2025, 15:30
Оренбург
-
Краснодар
-

В первом матче игрового дня «Оренбург» сыграет на своем поле с действующим чемпионом страны «Краснодаром». Краснодарцы набрали шесть очков и на данный момент занимают шестое место. «Оренбург» с двумя очками идет на 13-й строчке.

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. Обе встречи завершились победой «Краснодара». Матч начнется в 15:30 мск.

В другом матче «Ростов» примет «Пари Нижний Новгород». Оба клуба проиграли по три матча, однако по дополнительным показателям «Ростов» (14-е место) находится выше нижегородцев (15). В прошлом сезоне «Ростов» и «Пари НН» сыграли два матча в РПЛ. Дома ростовчане победили со счетом 4:0, а в гостях сыграли вничью (1:1). Матч начнется в 20:30 мск.

Футбол. Премьер-лига
10.08
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.98
П2
4.81