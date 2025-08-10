Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
2.70
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Наумов: «Зенит» выглядит отвратительно — с Семаком надо было расставаться год назад

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает ошибочным решение «Зенита» оставить на посту главного тренера Сергея Семака.

Источник: Чемпионат.com

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает ошибочным решение «Зенита» оставить на посту главного тренера Сергея Семака.

«Зенит» сейчас выглядит отвратительно, как и в прошлом сезоне. Игроки, которые составляют костяк команды, абсолютно не впечатляют. Они забыли, что такое острая игра, резкие вертикальные передачи, открывания. Можно катать мяч в середине поля до посинения, только толку от этого не будет.

С этим тренерским штабом надо было расставаться год назад. Они уже настолько приелись друг другу, что не видят недостатков. Обратите внимание, какое лицо у Семака, как он говорит — не знает, что делать в этой ситуации«, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

Напомним, по итогам первых четырёх матчей нового сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал лишь пять очков и на данный момент идёт восьмым в турнирной таблице.