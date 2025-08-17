Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
4.50
П2
1.33
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.43
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.25
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.91
П2
6.80
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.11
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Спартак» — в зоне стыков РПЛ. Так низко впервые за 14 лет

Провальный старт нового сезона от московской команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Последний раз так плохо было в сезоне-2011/12

Красно-белые набрали пять очков в пяти турах РПЛ. На старте сезона на счету команды Деяна Станковича победа над махачкалинским «Динамо», два поражения от «Балтики» и «Локомотива», а также две ничьи с «Акроном» и «Зенитом».

В воскресенье, после победы «Оренбурга» над «Акроном», «Спартак» опустился на 13-е место, которое в конце сезона участвует в переходных матчах с четвертой командой первой лиги.

Такого плохого старта у «Спартака» не было 14 лет — тогда, под руководством Валерия Карпина, команда вовсе занимала последнее место с четырьмя очками после пяти игр. Стоит отметить, что в том сезоне клуб в итоге занял второе место в чемпионате и отобрался в групповой этап Лиги чемпионов.

С тех пор москвичи переживали разные времена — от долгожданного чемпионства 2017 года под руководством Массимо Карреры до череды неудачных сезонов, но в зону переходных игр на этом отрезке чемпионата клуб не опускался ни разу.

Худшая статистика «Спартака» после пяти матчей РПЛ (с 2002 года).

ГодМестоПобедыМячиОчки
20111613-94
20251316-105
20031016-76
20061016-76
20081018-86
2021824-47

Кризис или недоразумение?

Если анализировать все матчи «Спартака» в этом чемпионате, то можно прийти к выводу, что лишь один из них был по-настоящему провальным — против «Балтики» (0:3). 0,1 xG, два удаления и 24 допущенных удара, несомненно, говорят об этом.

Однако в остальных играх все было не так плохо, если судить с точки зрения ожидаемых голов. Переиграли «Акрон» (2,61:1,85), несмотря на игру в меньшинстве целый тайм после удаления Хлусевича, а также «Зенит» (1,47:1,05) и не так сильно уступили «Локомотиву» (1,51:2,03). То есть, если бы обстоятельства для красно-белых сложились чуть удачнее, команда вполне могла иметь в два раза больше очков, чем у нее есть сейчас, и занимать место в лидирующей группе таблицы.

Даже в текущей ситуации серия из нескольких удачных матчей может резко поднять команду в таблице. К примеру, «Балтика» с 9 очками сейчас занимает четвертое место.

Судьба Станковича

Перед матчем с «Зенитом» ходили слухи о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича в случае плохого результата. Однако игра против принципиального соперника скорее убедила руководство поверить в специалиста. Сам Станкович заявлял, что не думает об отставке.

«Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб», — цитировал тренера «Матч ТВ».

Несмотря на то что нынешний провал выглядит скорее случайностью, чем закономерностью, ближайшие матчи будут решающими. Игрокам и тренерам нужно показать, что это временный спад, а не начало серьезного кризиса.

Следующий матч в РПЛ «Спартак» сыграет против «Рубина» в Казани 23 августа. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.61
П2
2.37