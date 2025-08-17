«Спартак» — в зоне стыков РПЛ. Так низко впервые за 14 лет

Последний раз так плохо было в сезоне-2011/12
Красно-белые набрали пять очков в пяти турах РПЛ. На старте сезона на счету команды Деяна Станковича победа над махачкалинским «Динамо», два поражения от «Балтики» и «Локомотива», а также две ничьи с «Акроном» и «Зенитом».
В воскресенье, после победы «Оренбурга» над «Акроном», «Спартак» опустился на 13-е место, которое в конце сезона участвует в переходных матчах с четвертой командой первой лиги.
Такого плохого старта у «Спартака» не было 14 лет — тогда, под руководством Валерия Карпина, команда вовсе занимала последнее место с четырьмя очками после пяти игр. Стоит отметить, что в том сезоне клуб в итоге занял второе место в чемпионате и отобрался в групповой этап Лиги чемпионов.
С тех пор москвичи переживали разные времена — от долгожданного чемпионства 2017 года под руководством Массимо Карреры до череды неудачных сезонов, но в зону переходных игр на этом отрезке чемпионата клуб не опускался ни разу.
Худшая статистика «Спартака» после пяти матчей РПЛ (с 2002 года).
|Год
|Место
|Победы
|Мячи
|Очки
|2011
|16
|1
|3-9
|4
|2025
|13
|1
|6-10
|5
|2003
|10
|1
|6-7
|6
|2006
|10
|1
|6-7
|6
|2008
|10
|1
|8-8
|6
|2021
|8
|2
|4-4
|7
Кризис или недоразумение?
Если анализировать все матчи «Спартака» в этом чемпионате, то можно прийти к выводу, что лишь один из них был по-настоящему провальным — против «Балтики» (0:3). 0,1 xG, два удаления и 24 допущенных удара, несомненно, говорят об этом.
Однако в остальных играх все было не так плохо, если судить с точки зрения ожидаемых голов. Переиграли «Акрон» (2,61:1,85), несмотря на игру в меньшинстве целый тайм после удаления Хлусевича, а также «Зенит» (1,47:1,05) и не так сильно уступили «Локомотиву» (1,51:2,03). То есть, если бы обстоятельства для красно-белых сложились чуть удачнее, команда вполне могла иметь в два раза больше очков, чем у нее есть сейчас, и занимать место в лидирующей группе таблицы.
Даже в текущей ситуации серия из нескольких удачных матчей может резко поднять команду в таблице. К примеру, «Балтика» с 9 очками сейчас занимает четвертое место.
Судьба Станковича
Перед матчем с «Зенитом» ходили слухи о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича в случае плохого результата. Однако игра против принципиального соперника скорее убедила руководство поверить в специалиста. Сам Станкович заявлял, что не думает об отставке.
«Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб», — цитировал тренера «Матч ТВ».
Несмотря на то что нынешний провал выглядит скорее случайностью, чем закономерностью, ближайшие матчи будут решающими. Игрокам и тренерам нужно показать, что это временный спад, а не начало серьезного кризиса.
Следующий матч в РПЛ «Спартак» сыграет против «Рубина» в Казани 23 августа. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.