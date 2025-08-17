«Спартак» — в зоне стыков РПЛ. Так низко впервые за 14 лет

Однако в остальных играх все было не так плохо, если судить с точки зрения ожидаемых голов. Переиграли «Акрон» (2,61:1,85), несмотря на игру в меньшинстве целый тайм после удаления Хлусевича, а также «Зенит» (1,47:1,05) и не так сильно уступили «Локомотиву» (1,51:2,03). То есть, если бы обстоятельства для красно-белых сложились чуть удачнее, команда вполне могла иметь в два раза больше очков, чем у нее есть сейчас, и занимать место в лидирующей группе таблицы.