«Спартак», «Зенит» и «Динамо» попробуют улучшить свое положение в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что сейчас команда показывает не тот результат, на который рассчитывала. Накануне команда провела открытую тренировку на Дворцовой площади. «В этом есть свои особенности. В таких условиях редко удается потренироваться на зеленом поле, на газоне. Сегодня с этим проблем нет, это прекрасно. Давит ли на команду место в таблице? Сложный вопрос. Я думаю, что мы должны заниматься своим делом. Будут игры, очки придут. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но я думаю, что это единственный путь исправления», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита».