ЦСКА остается самым проверяемым на допинг футбольным клубом в России в 2025 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА чаще футболистов других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Всего с января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА. В этот список вошли Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин (перешел в «Сочи» на правах аренды — прим. ТАСС), Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов, покинувший команду в июне.
По шесть игроков в первые семь месяцев были проверены у петербургского «Зенита», тольяттинского «Акрона», махачкалинского «Динамо», пять — у «Ростова», по четыре — у казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», московских «Спартака» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород», по три — у самарских «Крыльев Советов» и «Краснодара», по два — у московского «Локомотива» и калининградской «Балтики», один — у воронежского «Факела».
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти