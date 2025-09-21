Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.75
П2
28.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.98
П2
9.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.82
П2
11.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 9 тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).

Как сообщает пресс-служба «быков», на стадионе «Краснодара» были проданы все 33 тысячи билетов.

Петербуржцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала московскому «Локомотиву» в июле во втором туре — 1:2.

«Зенит», набрав 16 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» (19) сохранил лидерство в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» 27 сентября примет «Оренбург», в этот же день «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом».

Краснодар
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Луис Энрике)
60′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
27′
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
45+1′
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
9′
66
Дуглас Аугусту
90+6′
88
Никита Кривцов
63′
65′
23
Гаэтан Перрен
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
25
Страхиня Эракович
33
Нино
5
Вильмар Барриос
20
Педро
40′
90′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
77′
90′
32
Лусиано Гонду
7
Александр Соболев
78′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
90+6′
Статистика
Краснодар
Зенит
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
3
4
Угловые
4
6
Фолы
16
12
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти