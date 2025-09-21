«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).
Как сообщает пресс-служба «быков», на стадионе «Краснодара» были проданы все 33 тысячи билетов.
Петербуржцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала московскому «Локомотиву» в июле во втором туре — 1:2.
«Зенит», набрав 16 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» (19) сохранил лидерство в чемпионате.
В следующем туре «Зенит» 27 сентября примет «Оренбург», в этот же день «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом».
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Максим Глушенков
(Луис Энрике)
60′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
88′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
27′
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
45+1′
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
9′
66
Дуглас Аугусту
90+6′
88
Никита Кривцов
63′
65′
23
Гаэтан Перрен
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
25
Страхиня Эракович
33
Нино
5
Вильмар Барриос
20
Педро
40′
90′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
77′
90′
32
Лусиано Гонду
7
Александр Соболев
78′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
90+6′
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти