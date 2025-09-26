Громит «Спартак» и возит «Зенит»: почему Талалаев — это молодой Лобановский

Для всех команд, с которыми работал Талалаев, были характерны прессинг, высокая интенсивность в работе без мяча, стремление к доминированию в единоборствах и адаптивность к стилю соперника, которые невозможны без серьезной аналитической подготовки. Неслучайно одной из ключевых фигур во всех последних клубах Талалаева является итальянский специалист по физподготовке Серджо Джованни. Они познакомились в 2004-м, когда Талалаев работал тренером-переводчиком у Невио Скалы в «Спартаке», и с тех пор пересекались в «Волге», где Джованни даже не имел контракта, «Ахмате», «Торпедо», «Химках».