Громит «Спартак» и возит «Зенит»: почему Талалаев — это молодой Лобановский

Еще и рекордсмен премьер-лиги
Его «Балтика» прошла 9 туров без поражений, установив рекорд (прежний был у саратовского «Сокола» в 2001 году — 8 туров).
В расширенный список сборной России на октябрьские матчи включены сразу три его игрока — Максим Бориско, Мингиян Бевеев и Владислав Саусь.
Удивлений тому, почему же Талалаев до сих пор работает в провинции, становится все больше.
Талалаев — один из самых думающих и современных тренеров. В период пандемии он выучил английский для отслеживания всего происходящего в мировом футболе. Итальянским он владеет со времен выступлений за «Тревизо» в конце 90-х. Кроме хорошего футбольного образования в школе «Торпедо» Талалаев окончил физико-математическую школу, которая прививает системный подход и умение анализировать информацию.
В чем же секрет успехов нынешней «Балтики» и почему Талалаев не добивался таких же с предыдущими клубами? Ведь у него было множество шансов, но нигде больше чем на два сезона задержаться не удавалось. Даже в Армении, где его признали тренером года после того, как возглавляемый им «Пюник» прошел два квалификационных раунда Лиги чемпионов.
На какой клуб похожа нынешняя калининградская команда? В голову приходит днепропетровский «Днепр» образца 1972 года, который под руководством Валерия Лобановского дебютировал в чемпионате СССР. Интересно, что и тележурналист Геннадий Орлов, хорошо знавший Лобановского, сравнил Талалаева с ним.
Основа нынешних успехов «Балтики» в заложенной на предсезонке «физике». В матче восьмого тура в Калининграде футболисты «Зенита» пробежали на 10 километров меньше, чем хозяева. Парни Талалаева, казалось, не чувствовали усталости. Уже в компенсированное время потенциально голевую атаку «Балтики» остановил только свисток судьи.
Для всех команд, с которыми работал Талалаев, были характерны прессинг, высокая интенсивность в работе без мяча, стремление к доминированию в единоборствах и адаптивность к стилю соперника, которые невозможны без серьезной аналитической подготовки. Неслучайно одной из ключевых фигур во всех последних клубах Талалаева является итальянский специалист по физподготовке Серджо Джованни. Они познакомились в 2004-м, когда Талалаев работал тренером-переводчиком у Невио Скалы в «Спартаке», и с тех пор пересекались в «Волге», где Джованни даже не имел контракта, «Ахмате», «Торпедо», «Химках».
Самая дорогая покупка — 1,2 миллиона евро
«Днепр»-72 и «Балтику»-2025 объединяет и подход к комплектованию. В дебютном сезоне в высшей лиге чемпионата СССР Лобановский не стал кардинально менять состав, который хорошо проявил себя в Первой лиге. Конечно, можно сделать поправку на то, что в ту пору не было возможности покупать футболистов, но в Днепропетровске команду курировало одно из ведущих предприятий оборонного комплекса, которое могло обеспечить нужных «Днепру» игроков квартирами, машинами и надбавками к официальной зарплате.
Сейчас, когда летний трансферный период очень короткий, новички РПЛ сталкиваются с проблемами. С одной стороны, многие футболисты уровню премьер-лиги не соответствуют, с другой — времени наиграть новый состав нет, как и возможностей купить хороших новичков.
Но практически все футболисты «Балтики» имеют хорошую выучку, получив футбольное образование в академиях Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. В ведущих клубах РПЛ они оказались невостребованы, но для Талалаева стали находкой. В преддверии сезона Талалаев говорил, что больше четырех-пяти игроков в трансферные окна старается не менять.
Летом у «Балтики» пополнение более внушительное, но самым дорогостоящим новичком, по версии transfermarkt, стал босниец Стефан Ковач из белградского «Партизана». Его приобрели за 1,2 миллиона евро. Самые дорогостоящие российские новички, Ираклий Манелов и Николай Титков, в сумме потянули на 345 тысяч. Бесплатно пришли Александр Филин из «Химок», Идар Чивич из «Ференцвароша», Тентон Йенне из «Арарата-Армении», Бевеев из «Урала», а Даниил Уткин был взят у «Ростова» в аренду.
Хотя практически все были приглашены для усиления состава, у Талалаева есть возможность придерживать их на скамейке запасных, постепенно адаптируя к своим требованиям и к игре. В отличие от его коллег из «Спартака», «Динамо» и «Зенита». Это к вопросу о перспективах возможного ухода в топ-клуб нынешнего главного тренера «Балтики».
Только главные риски для руководителей топ-клубов не в этом. Блестящий старт «Балтики» при явной удаче в двух первых выездных матчах — с «Динамо» и «Спартаком» — вряд ли заставит забыть о резюме с итогами предыдущей работы главного тренера. В 2023 году Талалаев даже установил своеобразный антирекорд, успев поработать с двумя клубами, вылетевшими из РПЛ. Из многих команд он уходил со скандалами, даже не пытаясь их погасить. Характер не тот.
Когда Талалаева пригласили возглавить «Торпедо» (он очень хотел поработать в родной команде, невзирая на ее плачевное положение в таблице), руководители московского клуба даже договаривались с «Ахматом», откуда Андрей Викторович был уволен по ходу сезона. За переход Юрия Журавлева заплатили гораздо больше рыночной стоимости, а разница была как бы компенсацией за возможность пригласить главного тренера. Только выправить положение «Торпедо» Талалаеву не удалось, и еще до окончания сезона он оказался в «Химках», как и Журавлев.
Без отрыва от тренерской работы в РПЛ главный тренер «Балтики» появляется в эфире. «Если не буду этим заниматься, то в качестве экспертов начнут привлекать артистов и политиков, которые просто хотят присосаться к футболу, — объяснил такое совмещение РИА Новости сам Талалаев. — Иногда приходится высказывать критические замечания по игре команд, которые достигли больших результатов. При этом стараюсь объяснить причины тех или иных действий, не переходя на личности. Меня интересует футбол».
Блестяще владеющий словом Талалаев частенько употребляет его не по делу даже на официальных пресс-конференциях и во время флэш-интервью. Руководители практически всех российских топовых клубов заботятся об их имидже, и при рассмотрении кандидатуры нынешнего главного тренера «Балтики» будут тщательно взвешивать все риски. С журналистами и болельщиками Андрей Викторович тоже запросто может испортить отношения.
Да и делать далеко идущие выводы после девяти туров РПЛ, пожалуй, рано. Посмотрим, как долго сумеет за счет фирменной талалаевской игры продержаться в группе лидеров «Балтика». Наблюдать за тем, как она дома возит «Зенит» и «Локомотив», а в Москве громит «Спартак», одно удовольствие.
Борис Ходоровский