«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу

Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.02
П2
14.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
2
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
9.75
X
1.62
П2
3.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.50
П2
11.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.25
П2
84.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.58
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.00
П2
2.00
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.83
П2
4.91
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.40
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.97
П2
3.54
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.42
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.42
П2
3.86
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу

Москвичи одержали победу с минимальным счетом над «Рубином».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Гол забил Дмитрий Баринов на 79-й минуте после грубой ошибки вратаря «Рубина» Евгения Ставера. Первый матч за «Рубин» провел полузащитник Далер Кузяев, который вышел на замену после перерыва.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков. Московская команда одержала 5 побед при 5 ничьих. «Локомотив» остается одной из двух команд, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате, наряду с калининградской «Балтикой». «Рубин» располагается на 7-й строчке, в активе клуба 15 очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо», «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Встречи пройдут 4 октября.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Рашид Рахимов
Голы
Локомотив
Дмитрий Баринов
79′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
10
Дмитрий Воробьев
83
Алексей Батраков
39′
23
Сесар Монтес
3
Лукас Фассон
88′
24
Максим Ненахов
93
Артем Карпукас
72′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83′
88′
99
Руслан Мялковский
59
Егор Погостнов
27′
46′
5
Жерзино Ньямси
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
12
Андерсон Арройо
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
51
Илья Рожков
90′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
69′
77
Александр Юкич
22
Велдин Ходжа
46′
14
Далер Кузяев
43
Жак-Жюльен Сиве
69′
99
Дардан Шабанхаджай
90′
Статистика
Локомотив
Рубин
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
6
1
Угловые
3
6
Фолы
18
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти