«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Гол забил Дмитрий Баринов на 79-й минуте после грубой ошибки вратаря «Рубина» Евгения Ставера. Первый матч за «Рубин» провел полузащитник Далер Кузяев, который вышел на замену после перерыва.
Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.
«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков. Московская команда одержала 5 побед при 5 ничьих. «Локомотив» остается одной из двух команд, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате, наряду с калининградской «Балтикой». «Рубин» располагается на 7-й строчке, в активе клуба 15 очков.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо», «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Встречи пройдут 4 октября.
Михаил Галактионов
Рашид Рахимов
Дмитрий Баринов
79′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
10
Дмитрий Воробьев
83
Алексей Батраков
39′
23
Сесар Монтес
3
Лукас Фассон
88′
24
Максим Ненахов
93
Артем Карпукас
72′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83′
88′
99
Руслан Мялковский
59
Егор Погостнов
27′
46′
5
Жерзино Ньямси
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
12
Андерсон Арройо
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
51
Илья Рожков
90′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
69′
77
Александр Юкич
22
Велдин Ходжа
46′
14
Далер Кузяев
43
Жак-Жюльен Сиве
69′
99
Дардан Шабанхаджай
90′
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти