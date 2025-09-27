«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.