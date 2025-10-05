Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.80
П2
1.24
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.80
П2
8.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
8.50
П2
1.55
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.32
П2
3.57
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.05
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.25
П2
3.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.20
П2
5.00
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.35
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии 29 207 зрителей.

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). У «Спартака» отличились Жедсон Фернандеш (21) и Ливай Гарсия (57).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» прервал беспроигрышную серию из шести матчей (четыре победы и две ничьих) в чемпионате и занимает 5-е место, в активе команды 18 очков.

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Деян Станкович
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше