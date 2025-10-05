ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии 29 207 зрителей.
Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). У «Спартака» отличились Жедсон Фернандеш (21) и Ливай Гарсия (57).
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» прервал беспроигрышную серию из шести матчей (четыре победы и две ничьих) в чемпионате и занимает 5-е место, в активе команды 18 очков.
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Деян Станкович
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
