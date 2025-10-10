Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.90
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.11
П2
7.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
83.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
20.00

Российская Премьер-лига назвала лучший гол сентября

Футболист «Зенита» Максим Глушенков получил приз за гол «Краснодару» в девятом туре.

Источник: РБК Спорт

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Глушенков был номинирован за гол «Краснодару» (2:0) в девятом туре. На 60-й минуте Луис Энрике отдал в штрафную свободному Глушенкову, и тот фактически с угла вратарской ударил мяч низом в «домик» голкиперу Станиславу Агкацеву.

На награду также претендовали Хуан Боселли («Пари НН»), Бителло («Динамо»), Кристиян Бистрович («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Зиньковский («Сочи»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Манфред Угальде («Спартак»).

Ранее Глушенков также получил награду лучшему игроку РПЛ в сентябре. Футболист «Зенита» в трех матчах месяца отметился пятью голами и одной результативной передачей. Четыре мяча он забил «Оренбургу» в 10-м туре.

Краснодар
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Луис Энрике)
60′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
27′
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
45+1′
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
9′
66
Дуглас Аугусту
90+6′
88
Никита Кривцов
63′
65′
23
Гаэтан Перрен
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
25
Страхиня Эракович
33
Нино
5
Вильмар Барриос
20
Педро
40′
90′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
77′
90′
32
Лусиано Гонду
7
Александр Соболев
78′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
90+6′
Статистика
Краснодар
Зенит
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
4
3
Угловые
4
6
Фолы
13
11
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
