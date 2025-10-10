Российская Премьер-лига назвала лучший гол сентября

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Глушенков был номинирован за гол «Краснодару» (2:0) в девятом туре. На 60-й минуте Луис Энрике отдал в штрафную свободному Глушенкову, и тот фактически с угла вратарской ударил мяч низом в «домик» голкиперу Станиславу Агкацеву.
На награду также претендовали Хуан Боселли («Пари НН»), Бителло («Динамо»), Кристиян Бистрович («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Зиньковский («Сочи»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Манфред Угальде («Спартак»).
Ранее Глушенков также получил награду лучшему игроку РПЛ в сентябре. Футболист «Зенита» в трех матчах месяца отметился пятью голами и одной результативной передачей. Четыре мяча он забил «Оренбургу» в 10-м туре.
