«Зенит» планирует продать своего полузащитника за 25 млн евро

Такое решение объясняется недовольством в сторону бразильца. Клуб характеризует его игру как медленную и недостаточно интенсивную. В текущем сезоне Жерсон играл за «Зенит» в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), не отметившись ни голевыми передачами, ни забитыми мячами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.